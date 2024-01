Mia Goth: Klage, weil sie Statist gegen den Kopf getreten haben soll

Die britische Schauspielerin hat sich aber bisher nicht zur Anklage geäußert.

James Hunter, der als Statist für den Film „MaXXXine“ gearbeitet hat, verklagt Schauspielerin Mia Goth. Er behauptet, die 30-Jährige habe ihn im vergangenen April während der Dreharbeiten absichtlich gegen den Kopf getreten und ihn anschließend verhöhnt.

In der Klageschrift, die dem US-„Rolling Stone“ vorliegt, ist auch nachzulesen, dass der Filmvertrieb A24 und Regisseur Ti West (der schon mit Goth für „Pearl“ zusammenarbeitete) sich ebenfalls vor Gericht behaupten sollen.

Mit voller Absicht zugetreten?

Nach eigenen Angaben sollte der Kläger in einer Szene des Horrorfilms einen toten Mann spielen. Dafür hätte er in der ersten Nacht der Dreharbeiten mehrere Stunden lang mit Kunstblut bedeckt auf dem Boden gelegen. Im Laufe der Szene musste Goth an ihm vorbeilaufen, nach unten schauen und über ihn hinweggehen. Während eines Takes sei die Britin dann fast auf den Kopf von James Hunter getreten, heißt es in der Anklage. Mia Goth sei dann angeblich von ihm darauf hingewiesen worden, vorsichtiger zu sein. Beim nächsten Take, zitiert US-„Rolling Stone“ die Klageschrift, habe Goth dann „dem Kläger absichtlich mit ihrem Stiefel gegen den Kopf getreten“. Das hatte zur Folge, dass der Statist „sofort Kopfschmerzen und Steifheit im Nacken verspürte“.

Hunter behauptet, er habe die Verletzung einem Regieassistenten gemeldet, der Goth und den Regisseur Ti West davon erzählt habe – aber dem Kläger wurde keine medizinische Hilfe angeboten. Nachdem die Szene abgedreht war, sei Mia Goth laut Akte „ins Badezimmer, in die Privatsphäre des Klägers eingedrungen, lachte ihn aus, verspottete ihn und forderte ihn auf, etwas dagegen zu unternehmen.“

Casting-Agentur warf den Kläger raus

Die Casting-Agentur von James Hunter habe ihm am nächsten Tag per E-Mail mitgeteilt, dass er aus dem Film ausgeschieden sei. „Was auch immer passiert ist, die Produktion will Sie nicht zurück“, so das Zitat in der Klageschrift.

Ende April 2023 suchte sich Hunter dann wohl medizinische Hilfe im Krankenhaus und bekam eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Jetzt fordert er Schadensersatz in Höhe von 500.000 US-Dollar. Ein Statement von Mia Goth wie auch Ti West und dem Filmvertrieb steht aktuell aus.