Will Smith in Wolfsburg: Zeiten, Setlist, Anfahrt, Tickets & Wetter

Will Smith spielt am Samstag (12. Juli) in der Autostadt in Wolfsburg. Es ist der erste von vier Deutschlandterminen und Teil seiner Solo-Tournee „Based on a True Story“. Die Tour begleitet sein gleichnamiges fünftes Studioalbum – sein erstes seit genau 20 Jahren.

Nach Wolfsburg geht es für den Schauspieler und Rapper weiter nach Hamburg, Hannover und Frankfurt. Hier alle Informationen zu seinem Gig in Wolfsburg:

Tickets

Das Konzert von Will Smith ist bereits restlos ausverkauft.

Zeiten

Laut der Website der Veranstalter beginnt die Show um 20 Uhr. Will Smith wird auf der Lagunenbühne auftreten. Ob er einen Support-Act haben wird, ist nicht bekannt.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten die folgenden Tracks gespielt werden:

Bad Boys Gettin‘ Jiggy Wit It Boom! Shake the Room Brand New Funk Impeach the President Switch / Yo Home to Bel-Air It’s Not Unusual Apache Just the Two of Us Miami Wild Wild West Men in Black You Can Make It Work of Art Bulletproof Summertime

Anfahrt & Parken

Wer mit dem Auto anreisen möchte, nimmt am besten die A2. Vom Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter folgt man der A36 bis zur Ausfahrt Wolfsburg-West. Um zu den Parkanlagen zu gelangen, empfiehlt es sich, im Navigationsgerät „Berliner Brücke“ oder „Stadtbrücke“ einzugeben.

Auf dem Gelände stehen mehrere Parkmöglichkeiten zur Verfügung: „P1“, „P2“ und „P3“. Bis 18 Uhr kostet das Parken 1 Euro pro Stunde, danach 0,50 Euro pro Stunde.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, fährt am besten zum Hauptbahnhof Wolfsburg oder zum ZOB. Von dort aus ist das Veranstaltungsgelände in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Weitere Informationen gibt es auf der Website des Verkehrsverbunds Region Braunschweig (VRB).

Wetter

Das Wetter am Konzerttag soll mild und bewölkt werden. Mittags werden etwa 17 Grad erwartet und diese Temperatur soll sich auch bis zum Abend halten. Ab 22 Uhr kühlt es leicht auf rund 15 Grad ab. Regen ist nicht vorhergesagt.