Will Smith: Sein Comeback-Album erweist sich als Misserfolg

Will Smith wollte es mit seinem ersten Album seit 20 Jahren noch einmal wissen – doch BASED ON A TRUE STORY hat leider so gar nicht gezündet. Gerade mal 268 CDs sollen in der ersten Woche in Großbritannien über den Ladentisch gegangen sein – digital wurde das Album wohl lediglich 36 Mal heruntergeladen. In den USA? Keine Spur von Billboard-Charts.

Und das gilt nicht nur für Amerika. Auch in Großbritannien und Deutschland wurde die Platte wohl eher ignoriert. Und das, obwohl Will mit bekannten Namen wie Big Sean, Joyner Lucas, Russ, DJ Jazzy Jeff und seinem Sohn Jaden Smith zusammengearbeitet hat. Aufwändig produzierte Musikvideos halfen ebenfalls nicht.

Comeback mit Hindernissen

Das Tief wurde so von „HipHop.de“ dokumentiert. Eine Überraschung, denn der „Fresh Prince“ war früher ein Dauergast in den Charts. Sein vorheriges Album LOST AND FOUND (2005) schaffte es noch in die Top 10 der US-Charts und hielt sich dort über 20 Wochen. Doch BASED ON A TRUE STORY? Kein einziger Song aus dem neuen Album ist bisher auch nur ansatzweise chartsrelevant geworden.

Ist der Grund dafür, dass der 56-Jährige jetzt so gemieden wird, der viel diskutierte Ohrfeigen-Skandal bei den Oscars 2022? Damals sorgte er weltweit für Schlagzeilen, als er Chris Rock auf der Bühne eine verpasste – nach dessen vermeintlichen Witz über Jada Smith, Will Smiths Frau. Die Folge: Zehn Jahre Oscar-Sperre, Image-Schaden, „Emancipation“-Filmflopp.

Die Tour rollt an

Plus: Der Schauspieler und Rapper wird bei mehr als zwei Dutzend Auftritten auf Festivals und seinen ersten Headliner-Shows in Marokko, England, Frankreich, Deutschland und anderen Ländern auf der Bühne stehen. Die 26 Termine umfassende Tour beginnt am 25. Juni beim marokkanischen Musikfestival Mawazine. Zu Smiths Headliner-Terminen gehören drei Abende in Deutschland – mit Stopps in Hamburg, Hannover und Frankfurt – im Juli und vier Abende im Vereinigten Königreich im August. Darunter Stopps in Cardiff, Manchester, London und Wolverhampton. Der internationale Teil der Tour soll derzeit am 2. September in Paris enden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Will Smith live in Deutschland 2025:

13.07.2025 – Hamburg, Stadtpark Open Air

15.07.2025 – Hannover, Gilde Parkbühne

18.07.2025 – Frankfurt, Festhalle

„ICH GEHE DIESEN SOMMER AUF TOUR!! Wir kommen nach Großbritannien und Europa, um euch alle Hits, ein paar neue Songs und ein paar Überraschungen zu bringen ;-),“ schrieb Smith dazu auf Instagram. „In all den Jahren habe ich NIE eine Headliner-Tour gemacht. Und ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen!! … Markiere einen Freund, markiere alle deine Freunde, markiere deine Tante und Em, bring alle mit! Wir werden Spaß haben.“