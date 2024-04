Taylor Swift und Travis Kelce: Überraschungsauftritt beim Coachella

Das Promi-Paar war bei den Live-Performances von Ice Spice und Jack Antonoff am Start.

Taylor Swift und Footballstar Travis Kelce haben sich das Coachella Festival in Kalifornien nicht entgehen lassen. Die beiden waren aber nicht auf der Bühne zu sehen, sondern lediglich am Samstagabend (13. April) vor Ort, um sich die Auftritte von Ice Spice und Jack Antonoffs Band Bleachers anzuschauen. Mit beiden Stars arbeitete Swift in der Vergangenheit für musikalische Projekte zusammen.

Swift und Kelce tanzen zu „Karma“

Das Paar wurde zunächst hinter der Bühne, als Swifts Musikproduzent Jack Antonoff mit den Bleachers auftrat, gesichtet. Während des Gigs von Ice Spice trieb es die zwei dann in die Publikumsmenge. Ein von Fans aufgenommenes Video zeigt die Sängerin und den Sportler beim Tanzen zum Track „Karma“ – Swifts Zusammenarbeit mit der Rapperin. „Shoutout an Taylor Swift, ich liebe dich! Und ich liebe Karma“, konnte man dann auch von Ice Spice während der Performance hören.

Seht hier das Paar beim Coachella:

Sängerin bereitet sich auf ihr neues Album vor

Die 34-jährige Swift legt aktuell eine Pause von ihrer „The Eras“-Tour ein und wurde erst kürzlich im Urlaub mit ihrem Football-Freund gesehen. Erholen kann sich die Sängerin allerdings nicht mehr lange – am 19. April erscheint ihr neues Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT, welches sie im Februar bei den diesjährigen Grammys ankündigte.

Das Coachella Valley Music And Arts Festival findet erneut vom 19. bis 21. April mit identischem Line-up statt. Neben Ice Spice und den Bleachers werden auch Lana Del Rey, Tyler, The Creator und Doja Cat ein zweites Mal auf der Bühne stehen.