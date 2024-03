Taylor Swift fordert US-Fans zum Wählen auf

„Wählt die Leute, die EUCH am besten repräsentieren“, bestärkt sie ihre 282 Millionen Instagram-Follower:innen.

Nach langem Schweigen zu Politikthemen meldet sich Taylor Swift nun auf Instagram zu Wort, um ihren Fans das Mitmischen bei der aktuellen US-Präsidentschaftswahl ans Herz zu legen.

„Falls ihr es noch nicht getan habt, plant, heute zu wählen“

„Heute, am 5. März, sind die Vorwahlen in Tennessee und 16 weiteren Staaten und Territorien“, erklärte die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story und fuhr fort: „Ich wollte euch daran erinnern, dass ihr die Leute wählen sollt, die EUCH am besten repräsentieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, plant, heute zu wählen.“ Taylor Swift verwies dabei ebenfalls auf eine Website, bei der alle US-Bürger:innen ihren Wahlort nachschlagen können: „Egal, ob ihr in Tennessee oder irgendwo anders in den USA seid, überprüft eure Wahllokale und Zeiten auf vote.org“, so Swift.

In den frühen Jahren ihrer Karriere verzichtete die „All Too Well“-Sängerin darauf, in der Öffentlichkeit zu ihrer politischen Meinung Standpunkt zu beziehen – bis 2018. Vor sechs Jahren forderte sie ihre Fans dazu auf, bei den Wahlen in ihrer Heimat Tennessee für die Demokraten zu stimmen und sich somit gegen die Republikanerin Marsha Blackburn zu stellen.

Kein Statement seit 2020

2020 äußerte sie sich ebenfalls zur damaligen Präsidentschaftswahl, legte aber lediglich ihre eigene Einstellung dar. In einem Interview mit dem „V Magazine“ erklärte sie damals: „Ich werde bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen mit Stolz für Joe Biden und Kamala Harris stimmen. Ich glaube, dass Amerika unter ihrer Führung eine Chance hat, den Heilungsprozess zu beginnen, den es so dringend braucht.“