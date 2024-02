Grammys 2024: Taylor Swift schreibt Geschichte

Taylor Swift brach bei den Grammys 2024 einen Rekord - und lässt Frank Sinatra hinter sich.

Am 4. Februar 2024 wurden in Los Angeles zum 66. Mal die Grammy Awards verliehen – und auch wenn Taylor Swift mit zwei Preisen („Album of the year“ und „Best Vocal Pop Album“ für MIDNIGHTS) nicht zu den meistprämierten Künstler*innen des Abends gehörte, so schrieb der US-amerikanische Pop-Superstar doch Grammy-Geschichte.

Swift gewann die Kategorie „Album of the year“ nämlich nicht zum ersten Mal. Nach FEARLESS, 1989 und FOLKLORE darf sich Swift mit ihrem Album MIDNIGHTS zum vierten Mal über den Grammy für das beste Album freuen – öfter als jeder andere Künstler vor ihr. Damit lässt die 34-Jährige nun Frank Sinatra, Stevie Wonder und Paul Simon hinter sich, die alle „nur“ dreimal den Grammy fürs beste Album gewannen. Insgesamt durfte Swift vierzehn der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Swift nutzte die Gunst der Stunde, um überraschend ein neues Studioalbum namens THE TORTURED POETS DEPARTMENT anzukündigen. „Ich weiß, dass die Art und Weise, wie die Recording Academy gewählt hat, ein direktes Spiegelbild der Leidenschaft der Fans ist. Also möchte ich mich bei den Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate, das ich in den letzten zwei Jahren vor euch geheim gehalten habe, nämlich dass mein brandneues Album am 19. April erscheint“, so die Musikerin. Vielleicht wird das ja dann ihr „Album of the year“ Nummer fünf?

Grammys 2024: Die Gewinner*innen

Die meisten Grammys durfte an diesem Abend Phoebe Bridgers mit nach Hause nehmen: Drei davon teilt sie mit Lucy Dacus und Julien Baker von ihrer Band Boygenius. Mit jeweils drei Awards wurden außerdem SZA, Killer Mike, Victoria Monét sowie der „Barbie“-Soundtrack ausgezeichnet. Auch Billie Eilish, Miley Cyrus und Taylor Swift durften sich freuen: Sie bekamen jeweils zwei Trophäen überreicht.