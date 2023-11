Michael J. Fox gedenkt Matthew Perry: „Er war der witzigste Kerl“

Fox sagt nun auch über seinen Freund Perry: „Ich bin froh, dass ich ihn beeinflusst habe.“

Nachdem Matthew Perry am 29. Oktober im Alter von 54 Jahren verstorben ist, zollte in den vergangenen Wochen auch viel Prominenz dem Schauspieler ihr Tribut. Nun teilte auch der Mime Michael J. Fox einige seiner Erinnerungen zu dem „Friends“-Darsteller der Öffentlichkeit mit.

Auf seiner jährlichen Benefizveranstaltung „A Funny Thing Happened On The Way to Cure Parkinson’s Gala“ zugunsten der Michael J. Fox Foundation, erzählte der kanadische Schauspieler gegenüber „ET“ von seiner Freundschaft zu Perry. „Matthew und ich hatten im Laufe der Jahre einige Zeit miteinander verbracht“, so Fox. „Er war ein Eishockeyspieler, ein guter Eishockeyspieler, und wir haben zusammen Eishockey gespielt.“

Eine großzügige Spende

Bezüglich Fox‘ Stiftung leistete auch Perry seinen Anteil. So habe der Schauspieler, nachdem er und seine fünf „Friends“-Kolleg:innen ihre Serienverträge unterzeichneten, einen hohen Betrag gespendet, um die Forschung zur Parkinson-Krankheit zu unterstützen. „Ich hoffe, das ist nicht indiskret … Aber als sie ihren ersten großen Umsatz [mit ihren ‚Friends‘-Verträgen] machten und für den Rest ihres Lebens zu Millionären wurden, stellte er einen dicken, fetten Scheck an die Stiftung aus“, schätzte Fox die Geste des Verstorbenen wert. „Wir waren ganz am Anfang und versuchten, unsere Wurzeln zu fassen. Und das war so ein Vertrauensbeweis.“ Der 62-Jährige fügte hinzu, dass sein Freund nicht als „Selbstverherrlichung“ spendete – er habe nur damit sagen wollen: „Nehmt es und gebt euer Bestes.“

Fox war für Perry eine Inspirationsquelle

Die Wertschätzung der Arbeit ging wohl von beiden Seiten aus. Anlässlich Matthew Perrys Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“, die er im November 2022 veröffentlichte, setzte sich der Schauspieler zu einem öffentlichen Gespräch mit Tom Power in Toronto zusammen. Dabei erklärte er auch den Einfluss, den der „Zurück in die Zukunft“-Darsteller auf seine schauspielerische Entwicklung und sein komödiantisches Timing hatte. „Ich war jung, ich hatte ein paar Stücke in der Schule gemacht, und Michael J. Fox war der Star. Als ich in der neunten Klasse war, hatte Michael J. Fox gerade ‚Zurück in die Zukunft‘ gemacht, und mir kam Rauch aus den Ohren, so eifersüchtig war ich auf diesen Kerl“, so Perry im Gespräch. „Und er hatte zu dieser Zeit die Nummer-eins-TV-Show und den Nummer-eins-Film zur gleichen Zeit! Er war also riesig. Ich kenne niemanden sonst, der das geschafft hat – außer mir“, scherzte er zum Schluss.

Als Fox erfuhr, dass er für Perry wohl auch eine Inspirationsquelle war, sagte dieser: „Er war einfach ein lustiger Kerl, und wenn ich jemals so lustig war wie er – ich meine, er war der lustigste – bin ich froh, dass ich ihn beeinflusst habe. Er war ein lustiger Kerl.“

Matthew Perry wurde am 29. Oktober im Whirlpool seines Anwesens in Los Angeles tot aufgefunden. Eine genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. In der offiziellen Sterbeurkunde gab das Los Angeles County Department of Public Health den Grund in der Sterbeurkunde als „aufgeschoben“ an, nachdem bei einer ersten Obduktion weder Anzeichen von Meth noch Fentanyl in seinem Körper gefunden wurden. Ein abschließendes Urteil soll wohl in „vier bis sechs Monaten“ veröffentlicht werden.