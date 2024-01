„Mickey’s Mouse Trap“: Trailer zum Mickey-Mouse-Horrorfilm ist da

Der erste Trailer zur Horror-Komödie, in der die Kult-Maus selbst zum Mörder wird, ist online.

Über Jahrzehnte hinweg hat das Medienunternehmen Disney hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass ihr berühmtester Markenbotschafter Mickey Mouse unter dem Schutz des Urheberrechts steht. Doch mit dem Start von 2024 hat sich dies geändert – die erste Version der ikonischen Cartoon-Figur (bekannt aus dem 1928er Kurzfilm „Steamboat Willie“) ist jetzt frei und nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Nach fast hundert Jahren dürfen Künstler:innen das Bild der Schwarz-Weiß-Maus nun kopieren und anpassen, ohne die Einwilligung von Disney einholen zu müssen. Das erste Kunststück dieser Art wurde jetzt angeteasert – der Horror-Comedy-Streifen „Mickey’s Mouse Trap“.

In dem Gruselwerk wird Mickey Mouse als maskierter Killer auftreten. Der Film lockt mit einer Mischung aus Horror und Humor, indem er den berühmten Charakter in eine ungewöhnliche Rolle bringt. Regisseur Jamie Bailey betont in der Pressemitteilung zum Trailer den Spaß, den sie bei der Umsetzung hatten, und weist darauf hin, dass die absurd wirkende Filmidee Teil des Reizes des Projekts darstellte: „Wir wollten einfach nur Spaß an der Sache haben. Ich meine, es ist Steamboat Willies Mickey Mouse, der Leute ermordet. Das ist lächerlich. Wir hatten Spaß daran und ich denke, das sieht man.“

Mickey Mouse als mörderischer Spaßmacher

Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die skurrile Handlung, die Elemente von bekannten schaurigen Werken wie „Scream“ und „Five Nights At Freddy’s“ aufgreift. Es zeigt sich ein maskierter Killer in einem Micky-Mouse-Kostüm, der seine Opfer in einer Spielhalle heimsucht. Die skurrile Atmosphäre des Werkes wird durch humorvolle Elemente verstärkt, wie etwa eine Figur, die das Klischee des Genres humorvoll kommentiert. Veröffentlicht wird der Film voraussichtlich im März 2024, wobei Details (ob Streaming oder Kino) noch offen sind.

Trailer zu „Mickey’s Mouse Trap“: