Miley Cyrus kündigt Auftritt beim Super Bowl 2021 an

Miley Cyrus wird beim diesjährigen Super Bowl auftreten. Das hat die US-Sängerin am Sonntag (24. Januar) auf Twitter und Instagram verkündet – die National Football League (NFL) teilte den Tweet. Ihr Auftritt wird im Rahmen der Pre-Show „TikTok Tailgate“ stattfinden. Dort wird sie vor „Held*innen des Gesundheitswesens“ performen.

So schrieb Miley Cyrus in ihren Posts: „Ich kann es kaum erwarten, vor dem Spiel eine Show für die Ehrengäste der NFL zu geben“

SUPER BOWL LV!!! 💗 🏈

I’ll be there for TIKTOK TAILGATE!!! I can’t wait to put on a show for the NFL’s honored guests before the game…. Health care workers from Tampa and around the country! Join the tailgate at 2:30 PM ET FEBRUARY 7 on @tiktok_us @ @cbstv ! #SBLV pic.twitter.com/MBibfx8XxF

