Miley Cyrus spielt neues MTV-Unplugged-Konzert in ihrem Garten

Auch schön: In Los Angeles sind es im Oktober im Durchschnitt noch sonnige 26 Grad. Ideale Voraussetzungen also für ein kleines Gartenkonzert. Und genau aus diesem Grund wird Miley Cyrus am 16. Oktober ihre (Garten-)Tore öffnen und einen Unplugged-Gig direkt hinter ihrem eigenen Haus veranstalten.

Ein Gartenkonzert mit alten, neuen und gecoverten Songs

Am Montag kündigte MTV an, dass die Sängerin erneut im Rahmen von „MTV Unplugged“ spielen wird. Erstmals trat sie im Jahr 2014 in der Reihe auf. Das neue Special mit dem Titel „MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions“ läuft auch gleich am 16. Oktober live auf MTV (in den USA) und soll anschließend weltweit zu sehen sein beziehungsweise im Internet zur Verfügung stehen.

In der Mitteilung von MTV heißt es außerdem, Miley Cyrus werde „stark reduzierte“ Versionen alter und neuer Hits singen, darunter auch ihre aktuelle Single „Midnight Sky“. Zudem kündigte die Musikerin an, auch einige Cover-Versionen zum Besten zu geben. So wird sie „Gimme More“ von Britney Spears adaptieren, aber auch Stücke von Pearl Jam und The Cardigans.

Eine Konzertreihe mit Tradition

„Unplugged“ ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Programm von MTV. Schon Nirvana und Alanis Morissette standen für die Reihe auf der Bühne und haben in kleinem Kreis, vor ausgewähltem Publikum, akustische Varianten ihrer Lieder gespielt. In Deutschland gaben in der Sendung unter anderem Die Fantastischen Vier und Udo Lindenberg Konzerte und nahmen jeweils schon zwei Mal ein „Unplugged“-Album auf.

Der Trailer zum kommenden „Unplugged“-Special mit Miley Cyrus:

