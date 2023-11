Milli Vanilli: So gut singt Fab Morvan wirklich (Video)

Seht hier, wie Fab Morvan und Pianist Louis Philippson mit spontaner Jam-Session überraschen.

Dass Fab Morvan, Teil des einstigen Duos Milli Vanilli, doch singen kann, zeigt er immer wieder in spontanen Auftritten seinerseits. Nun hat der 57-Jährige es erneut getan: in einer ungeplanten Jam-Session in der Lobby seines Labels in Berlin. TikTok-Star-Pianist Louis Philippson spielte dort ohne Vorbereitung eine Piano-Version des Milli-Vanilli-Hits „Girl You Know It’s True“, und Morvan stimmte singend mit ein.

Fab Morvan und Louis Philippson in spontaner Jam-Session? Wie das passieren konnte

Am Dienstag (28. November) saß der aufstrebende Pianist Louis Philippson am Klavier in der Lobby von Sony Music. Der 20-Jährige ist für seine beeindruckenden Fähigkeiten auf Social Media mehr als berüchtigt – auf Instagram kennt man ihn unter dem Namen „@lockerlouis“, auf TikTok hat er knapp 800.000 Follower:innen. Seit Kurzem ist er nicht nur bei Sony unter Vertrag, sondern auch als Jugend-Reporter für „Toggo TV“ und das ZDF tätig.

In dem Video, das Philippson erst alleine beim Musizieren zeigt, sieht man auch, wie sich schließlich Fab Morvan aus dem Publikum heraus erhob und sichtlich begeistert von dem Talent des Pianisten auf diesen zuging. In Sekundenschnelle änderte Philip seinen Song und schwenkte um – zu einer virtuosen Version von „Girl You Know It’s True“. Morvan begann daraufhin zu singen – und enthüllte einmal mehr, dass er das sehr wohl kann.

Louis veröffentlichte den Clip letztlich auf Instagram und erzählte dort, dass seine Mutter großer Fan von Milli Vanilli war.

Die ganze Geschichte aus seiner Perspektive hier ansehen: