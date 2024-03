Frank Farian: Trauerfeier in Berlin, mit Boney M. und Thomas Anders

Familienmitglieder und Wegbegleiter nahmen Abschied von Produzent und Schlagersänger Frank Farian.

Der Musikproduzent Frank Farian ist zu Grabe getragen worden. Rund 120 Gäste kamen zur Trauerfeier in Berlin.

Namhafte Gäste

Die Veranstaltung stand unter dem musikalischen Motto „One Last Encore“. Teil der Feier waren neben Frank Farians vier Kindern und weiteren Familienangehörigen auch zahlreiche Weggefährten aus der Musikbranche. So erwiesen ihm Mitglieder der Bands Boney M. (Liz Mitchell und Marcia Barrett), No Mercy und Modern Talking (Thomas Anders) die letzte Ehre. Sänger Fabrice Morvan vom Pop-Duo Milli Vanilli fehlte. Allerdings hielt er nicht an den negativen Worten fest, die er zuletzt in einer Fernsehdokumentation über seinen ehemaligen Produzenten äußerte. Stattdessen ließ er dem Verstorbenen versöhnliche Worte mitteilen: „Möge Franks Geist in Frieden ruhen.“ Eine der echten Stimmen hinter Milli Vanilli hingegen, Brad Howell, war anwesend.

Emotionale Worte

Die Feier fand im ehemaligen Speicher-Gebäude Magazin in der Heeresbäckerei statt. Gespielt wurden einige von Frank Farians Hits, dazu gab es einen Gospel-Chor und Bühnenprogramm. Die Moderation übernahm Fritz Egner. Obwohl die Feier mehr Party statt Trauer enthalten sollte, gab es eine Trauerrede von Farians ältester Tochter Nicole Reuther. Sie sprach unter anderem von ihrer letzten Begegnung mit ihrem Vater. „Wir haben uns viel erzählt und gelacht, er war voller Tatendrang. Er war nicht nur mein Vater, sondern auch mein persönlicher Freund, den ich über alles geliebt habe. Als er gegangen ist, war sein Herz voll“, sagte sie. Insgesamt ließ sie wissen: „Er war kein Heiliger, und er wollte nie einer sein. Es war sogar wichtig für ihn, ein Mann mit Ecken und Kanten zu sein. Er war anders, als man ihn in der Öffentlichkeit wahrnahm.“

Außerdem teilte sie den offenbar letzten Wunsch Frank Farians. Wenige Tage vor seinem Tod soll der Produzent geäußert haben, wie er sterben wolle: friedlich neben einem Mischpult einschlafen und am nächsten morgen gefunden werden. „Es war kein Mischpult in der Nähe, aber sein letzter Wunsch wurde ihm erfüllt“, so seine Tochter.

Frank Farian: Musikalischer Erfolg

Frank Farian verkaufte mit seiner Musik mehr als 800 Millionen Einheiten. Unter anderem geht der Boney-M.-Hit „Daddy Cool“ auf ihn zurück. Ebenso war er für den Skandal um Milli Vanilli verantwortlich, die lediglich die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegten – erst kürzlich kam der Film „Girl You Know It’s True“ in die Kinos. Nach längerer Krankheit starb er am 23. Januar in seiner Wahlheimat Miami in Florida im Alter von 82 Jahren. Nach der großen Trauerfeier soll er nun im kleinen Kreis beerdigt werden. Dies wird im saarländischen Spiesen-Elversberg an der Seite seiner ebenfalls bereits verstorbenen Mutter geschehen.