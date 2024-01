Frank Farian: „Girl You Know It’s True“-Team zollt ihm Tribut

Regisseur Simon Verhoeven, Sänger Fab Morvan sowie Produzent Quirin Berg bekunden ihr Beileid.

Erst am 21. Dezember 2023 startete der Film „Girl You Know It’s True“ über das von Frank Farian ins Leben gerufene Duo Milli Vanilli im Kino. Jetzt ist Farian im Alter von 82 Jahren gestorben. Cast und Crew des Biopics zeigen sich in einem Statement bestürzt über den Tod des deutschen Popmusik-Produzenten und Ex-Schlagersängers und zollen ihm Tribut.

„Seine Musik wird weiterleben“

„Frank Farians enorme Schaffenskraft, Hartnäckigkeit und Leidenschaft als Musikproduzent ist legendär und wird es in unserer Erinnerung bleiben,“ lässt Quirin Berg, Produzent des Films, in einer Pressemitteilung wissen. Und er führt weiter aus: „Ohne sein Vertrauen und seine Musik wäre unser Film „Girl You Know It’s True“ nicht möglich gewesen, dafür sind wir sehr dankbar. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und insbesondere seiner Tochter Nicole, der wir viel Kraft in diesen Tagen wünschen.“

Auch Regisseur und Drehbuchautor, Simon Verhoeven, meldete sich zu Wort via Pressemitteilung: „Frank hat unseren Film von Anfang an unterstützt, obwohl mein Drehbuch ihn durchaus kritisch dargestellt hat — und dafür werde ich ihm immer dankbar sein.“ Er lobt Farians Performances im Musikstudio als „Jahrhunderttalent“ und „Musikwahnsinniger“. So heißt es von ihm: „Mit Boney M. und Milli Vanilli hat er nicht nur Geschichte geschrieben, sondern vor allem unendlich vielen Menschen schöne Zeiten und gute Vibes geschenkt. […] Unser Film zeigt auch sein Leben und zelebriert seine Musik, die niemals sterben wird.“

Der Film, in dem Frank Farian von Schauspieler Matthias Schweighöfer verkörpert wird, wurde am Freitag (19. Januar) in der Kategorie „Bester Film“ mit dem Bayrischen Filmpreis ausgezeichnet. „Es ist schön für mich zu wissen, dass er sich gerade noch sehr über den Gewinn […] gefreut hat“, erklärt Verhoeven dazu.

Milli-Vanilli-Star Fab Morvan, der den Filmemacher:innen als Berater und Co-Produzent zur Seite stand, bekundet ebenfalls sein Beileid: „Seine Musik wird weiterleben. Wir können das Glück und die Freude, die er in diese Welt gebracht hat, nicht leugnen.“

Mehr zu „Girl You Know It’s True“

Das Biopic erzählt die Geschichte des Produzenten Frank Farian (Matthias Schweighöfer), der die wenig bekannten Tänzer Rob Pilatus (Tijan Njie) und Fab Morvan (Elan Ben Ali) für sein neues Musikprojekt gewinnen kann. Das Duo stürmt als Milli Vanilli international die Charts. Sie feiern mit drei Nummer-eins-Hits selbst in den USA Erfolge und ihr kometenhafter Aufstieg scheint unaufhaltsam. Das exzessive Leben in Hollywood gehört ebenso dazu wie die Geheimnisse hinter den Kulissen. Denn Rob und Fab singen nicht selbst, sondern synchronisieren lediglich ihre Lippen zu den Stimmen anderer Sänger. Inmitten ihres Grammy-Gewinns und einer Tour durch Amerika kommt schließlich die Wahrheit ans Licht. Während die Hintermänner sich eilig zurückziehen, stehen Rob und Fab im Zentrum des größten Skandals in der Musikgeschichte.

Seht hier den Trailer: