Millie Bobby Brown: „War total in Noah Schnapp verknallt“

Millie Bobby Brown und Noah Schnapp waren als Kinder ineinander verknallt. Die „Stranger Things“-Stars sprechen über ihre besondere Beziehung.

Millie Bobby Brown und Noah Schnapp verbindet eine tiefe Freundschaft, die seit Beginn der Erfolgsserie „Stranger Things“ anhält. Schnapp ist unter anderem der Pate von Browns jüngst adoptierter Tochter.

Erste Begegnung und sofortige Verbindung

In einem gemeinsamen Interview mit „Vogue“, das am 25. November veröffentlicht wurde, sprachen die beiden 21-Jährigen über ihren ersten Eindruck voneinander. Schnapp, der Will Byers spielt, sagte, er erinnere sich daran, Brown zum ersten Mal getroffen zu haben, bevor sie sich für ihre Rolle als Eleven in Staffel 1 den Kopf rasieren ließ. Laut Schnapp habe er Brown ohne Haare nicht erkannt.

Er sagte auch, dass er „sofort“ eine Verbindung zu Brown gespürt habe: „Ich fand dich so witzig und habe mich in deiner Gegenwart sehr wohl gefühlt“, so der Darsteller.

Kindliche Verknalltheit

Schnapp, der 2023 bekannt gab, dass er homosexuell ist, scherzte, dass Brown sich bei ihrer ersten Begegnung zu ihm hingezogen gefühlt habe. Brown antwortete, dass sie als Kind „wirklich total in ihn verknallt“ gewesen sei: „Ich habe dich so sehr geliebt. Aber ich glaube, es war eigentlich nur platonisch. Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott, ich liebe ihn so sehr’“, sagte Brown zu ihrem Co-Star aus „Stranger Things“. Auch Schnapp erzählte, es habe eine Zeit gegeben, in der er selbst dachte, er sei „in Brown verliebt“.

Geschwisterliche Freundschaft

Davon geblieben ist vor allem eine weit über die Serie hinausreichende Freundschaft. Zuvor hatten sie gegenüber Medien bereits erklärt, sie seien Geschwister. Auf die Frage, was sie am meisten an der Serie vermissen werden, antworteten Schnapp und Brown im November 2025 gegenüber „Entertainment Tonight“: „Einander.“

Start der finalen Staffel

Die ersten vier Folgen der fünften Staffel von „Stranger Things“ sind seit dem 26. November auf Netflix zu sehen. Fans warteten in den vergangenen Jahren sehnsüchtig auf die fünfte und finale Staffel. Nachdem die ersten vier Folgen des großen Serienfinales nun erschienen sind, folgen Episoden 5 bis 7 am 26. Dezember um 2 Uhr. Das Finale wird dann am Neujahrstag ausgestrahlt.

Die Macher der Serie bestätigten in Interviews bereits, dass es einen Zeitsprung von 18 Monaten zwischen dem Finale der vierten Staffel und der ersten Folge der fünften Staffel gibt. Alle Charaktere sind zurück in der Serienstadt Hawkins und leben unter militärischer Quarantäne. Darüber hinaus bestätigten die Macher gegenüber „Variety“, dass das Finale „etwa zwei Stunden“ lang sein wird. Das große Finale soll auch eine wichtige Frage klären: was genau das „Upside Down“ überhaupt ist, dem die Monster und Bösewichte der Serie entstammen – und ob die geliebten Serienheld:innen es am Ende besiegen können.