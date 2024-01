Noah Schnapp verteidigt auf TikTok seinen „Zionismus ist sexy“-Sticker

Noah Schnapp verdeutlicht, dass seine „Gedanken und Überzeugungen falsch ausgelegt wurden“.

Inmitten des Israel-Palästina-Konflikts zeigte sich der „Stranger Things“–Star Noah Schnapp in einem Video, in dem er sich lachend mit Freund:innen mit „Zionismus ist sexy“- und „Hamas ist ISIS“ -Stickern präsentierte. Der 19-Jährige erntete sofort einen Shitstorm. Jetzt meldete sich der Mime dazu zu Wort und verteidigte sich – wenn auch ziemlich schwammig.

Erste Reaktion nach der Kritik

In einem neuen TikTok-Video reagierte der Schauspieler erstmals auf den Shitstorm, der nach seinem Beitrag über ihn einrollte. Die 107-sekündige Erklärung begann er damit, nur knapp darauf eingehen zu wollen, „was online so alles abging“. Dabei erwähnte er nicht genau, was er thematisierte. Für ihn wäre aber klar, dass seine „Gedanken und Überzeugungen falsch ausgelegt wurden und auch nicht annähernd mit dem übereinstimmen“, was er persönlich glaube.

Er sagte weiterhin, er hoffe auf die Rückkehr der am 7. Oktober 2023 entführten Geiseln, die sich immer noch in Gaza befinden, und auf „ein Ende des Verlusts unschuldiger Menschenleben in Palästina“. Schnapp wolle nur Frieden und Sicherheit für alle unschuldigen Menschen, die von diesem Konflikt betroffen seien.

Sein Wunsch sei es zu „sehen, wie diese beiden Gruppen in dieser Region harmonisch zusammenleben“. Zu dem habe er „viele offene Gespräche mit Freunden palästinensischer Herkunft geführt.“ Diese seien sehr wichtig für ihn gewesen und der Schauspieler habe viel dabei gelernt.

Weiterhin hieß es von ihm in dem Clip: „Jeder, der auch nur ein Quäntchen Menschlichkeit besitzt, würde auf ein Ende der Feindseligkeiten auf beiden Seiten hoffen.“ Zuletzt appellierte er, für mehr „Verständnis und Mitgefühl“.

Aufruf zum Boykott

Die Aufnahme von Noah Schnapp aus dem November 2023 hatte einige Leute dazu veranlasst, zum Boykott der kommenden fünften Staffel von der Netflix-Serie „Stranger Things“ aufzurufen. Auf der Plattform X vermuteten einige User:innen auch, dass Schnapp diese Erklärung nur gepostet habe, um einen drohenden Boykott oder gar ein Serien-Aus abzuwehren. Der Streaming-Gigant hatte aber kürzlich mit den Dreharbeiten der neuen Episoden begonnen und sich nicht weiter zu den Skandal geäußert.