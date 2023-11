Mine kündigt neues Album an & teilt erste Single „Ich weiss es nicht“

Am 2. Februar kommt das Album BAUM heraus. Eine Klavierballade daraus gibt's bereits jetzt zu hören.

Mine wird im Frühjahr 2024 ein neues Werk veröffentlichen. BAUM heißt der Nachfolger von HINÜBER (2021), der am 02. Februar erscheinen wird. Eine erste Single gibt es daraus schon zu hören. Die Musikerin teilt zum Track „Ich weiss es nicht“ auch gleich ein Musikvideo.

„Ich weiss es nicht“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die studierte Jazzsängerin sieht ihre fünfte Platte in zehn Jahren als Möglichkeit des Neuanfangs und als eine Art Aufblühen. Weiterhin heißt es in der Pressemitteilung zu BAUM von Mine: „Ich hatte das Gefühl, das Verrottete fällt ab, und es entsteht etwas Neues, […] ich habe im Nachhinein gemerkt, dass es thematisch auch viel um Retrospektive geht, um den Blick zurück. Was ist passiert? Was ist daraus geworden?“

Die Single „Ich weiss es nicht“ ist eine Klavierballade, doch auf Albumlänge soll es viel um Veränderung und somit nicht nur um leise Töne gehen. Mine will auf BAUM genauso Hyper-Pop, Elektronisches wie auch Knabenchöre liefern.