Wes Anderson: Die Welt neben der Spur

Das Kino von Wes Anderson erinnert an ein Puppenhaus – mit akribisch gedrechseltem Interieur und voll wunderlicher Charaktere. Der Amerikaner bringt unsere Generation zum Lachen und zum Weinen wie kein anderer Regisseur der Gegenwart. Am 10. Mai startet sein neuer Film „Isle of Dogs“ in den Kinos.

