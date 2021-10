Mit Deichkind, Von Wegen Lisbeth & Faber: Neues Quartett-Spiel gegen Clubsterben

Foto: Dominik Zschäbitz/, Screenshot: Panda Lux / Screenshot: Fil Bo Riva. All rights reserved.

Das „Hitgiganten-Quartett“ ist ein neues Kartenspiel, für das sich 32 Bands und Artists aus dem DACH-Raum vereint haben – und zugleich eine soziale Initiative, gestartet von Von Wegen Lisbeth. Unter den Bands befinden sich Deichkind, Kraftklub, Bilderbuch, Faber, Leoniden, Sophie Hunger, Element of Crime und Panda Lux. Sämtliche Gewinne dieses Quartetts werden an von den Bands ausgewählte Clubs und Kulturstätten gespendet. Da die Club- und Konzertkultur von der Corona-Pandemie schwer getroffen wurde, machen es sich die Bands zur Aufgabe, den Orten etwas zurückzugeben, die ihnen am Herzen liegen.

Random Facts über Bosse, Giant Rooks und Co

In den Quartetten kann man in Kategorien gegeneinander antreten (und dabei neue Facts über die Bands erfahren) wie etwa „Gespielte Konzerte“, „Ausgefallene Konzerte 2020“, „Größe Frontsänger“, „Lieblings-BPM“ oder „Gefahrene Kilometer für ein Konzert“. Die Spendenpreise für die Kartensets liegen zwischen knappen zehn und 20 Euro.

Liste der beteiligten Bands und Artists:

Acht Eimer Hühnerherzen Amilli AnnenMayKantereit Bilderbuch Black Sea Dahu Blond Bosse Children Deichkind Die höchste Eisenbahn Element of Crime Faber Fil Bo Riva Future Franz Giant Rooks Golf Jeremias Kraftklub Leoniden Milliarden Mine Neufundland Panda Lux Pool Provinz Razz Rikas Say Yes Dog Sophie Hunger Steiner und Madlaina The Screenshots Von Wegen Lisbeth