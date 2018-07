Mit diesem Lied will Dirk von Lowtzow Horst Seehofer loswerden

Dirk von Lowtzow von TOCOTRONIC für die SEEBRÜCKE <3

TSCHÜSS, HORST! Geh endlich! Dirk von Lowtzow von TOCOTRONIC unterstützt die #seebruecke und ruft zu den Demos am Samstag auf. Diese finden in folgenden Städten statt:Berlin: 13 UhrBremen: 11 UhrFrankfurt: 18 UhrGießen: 18 UhrHannover: 14 UhrHeidelberg: 14 UhrZwickau: 12 UhrKommt auch, tragt orange oder organisiert selbst eine Aktion in eurer Stadt.HORST MUSS WEG! Eine solidarische Politik für Geflüchtete muss her! So kann es nicht weitergehen. #safepassage #seenotrettungisnotacrime

Gepostet von Seebrücke – Schafft sichere Häfen am Mittwoch, 4. Juli 2018