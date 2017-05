Mit Feist: Broken Social Scene veröffentlichen Titeltrack ihres neuen Albums

Ende März ließen Broken Social Scene mit „Halfway Home“ die erste Single aus ihrem in diesem Jahr erscheinenden, damals noch unbetitelten Album hören. Jetzt hat das Kind – ihr erstes seit FORGIVENESS ROCK RECORD aus dem Jahr 2010 – auch einen Namen: Das neue Album von Broken Social Scene wird HUG OF THUNDER heißen. Den Titeltrack lässt das kanadische Kollektiv nun im Stream hören, am Mikrofon erkennt Ihr unschwer die wunderbare Leslie Feist, die gerade selbst erst ihr neues Album PLEASURE veröffentlichte:

Am 26. Mai werden Broken Social Scene beim Immergut Festival 2017 auftreten. HUG OF THUNDER erscheint am 7. Juli 2017.