Musikexpress präsentiert: Feist spielt zwei Konzerte in Deutschland

Die kanadische Musikerin tritt sowohl in Berlin als auch in Köln auf. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Im Rahmen der Veröffentlichung ihrer neuen Platte MULTITUDES kommt Feist im Spätsommer für zwei Konzerte nach Deutschland – präsentiert vom MUSIKEXPRESS. Am 30. August spielt die kanadische Sängerin eine Show in der Berliner Verti Music Hall und am 5. September folgt ein Konzert im E-Werk in Köln.

Die Tickets für beide Shows lassen sich ab Donnerstag, den 11. Mai, um 12 Uhr via Eventim erwerben. Einen Tag später, am 12. Mai, sind die Tickets ab 45 Euro zudem an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen erhältlich. Zum Beispiel können dann hier Karten gekauft werden.

Sechs Jahre Pause lagen zwischen Feists Album PLEASURE und dem neuen Werk MULTITUDES, das am 14. April 2023 erschien. In der Zwischenzeit ist viel passiert – nicht nur in der Welt, sondern auch in Leslie Feists persönlichem Leben. Sie wurde Mutter und im gleichen Zeitraum verstarb ihr Vater. Zudem machte ihr die Pandemie mitsamt der Isolationsphasen zu schaffen. Aber aus all den Schicksalsschlägen und Veränderungen entwickelte sie neue Musik, wie sie auch im Interview mit dem Musikexpress verriet.

Feist spielt zwei Konzerte in Deutschland

30.08.2023 Berlin – Verti Music Hall

04.09.2023 Köln – E-Werk

Leslie Feist ist eine kanadische Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin, die vor allem unter ihrem Künstlerinnennamen Feist bekannt ist. Ihr erstes Album erschien im Jahr 1999, seitdem hat die Musikerin noch weitere sechs Platten veröffentlicht. Ihr siebtes Album, MULTITUDES, behandelt zwei einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben: Die Geburt ihrer Tochter und der plötzliche Tod ihres Vaters.

MULTITUDES im Stream: