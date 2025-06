Morrissey sagt Konzert ab – wird Berlin-Gig stattfinden?

So schreibt auch Ihr Songs wie The Smiths

Morrissey befindet sich aktuell auf Europa- und UK-Tour. Eigentlich hätte der ehemalige Frontmann von The Smiths am Montag (23. Juni) in Schwedens Hauptstadt Stockholm auftreten sollen. Doch am Sonntagabend (22. Juni) wurde überraschend bekannt gegeben, dass das ausverkaufte Konzert abgesagt wurde. Wie steht es um den Berlin-Gig?

Einfach nicht umsetzbar

In einem Statement auf Instagram teilte Morrissey mit, dass die Show aus mehreren Gründen nicht stattfinden könne. „Der Schmerz, diese Woche nicht nach Stockholm zu kommen, ist für die Band und Crew unerträglich“, schreibt er. Zwar sei es „ein großer Traum“ gewesen, in Schweden zu spielen, doch ohne Hilfe von Plattenlabels sei das finanziell kaum umsetzbar.

„Es gibt keine Unterstützung von imaginary record labels, um uns an solche Orte zu bringen“, erklärt er weiter. „Kein Label veröffentlicht unsere Musik, kein Radio spielt unsere Songs … und trotzdem verkaufen wir sensationell viele Tickets. Was sagt uns das über den Zustand der Kunst im Jahr 2025?“

Neben den finanziellen Hürden deutet der Sänger auch körperliche Erschöpfung als Grund an. Die Band sei in kurzer Zeit durch sechs Länder gereist und „unglaublich reisemüde“. „Wir können kaum noch sehen“, so Morrissey weiter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Enttäuschte Fans

Viele Fans reagieren irritiert auf die Absage. In der Kommentarspalte auf Instagram wird besonders die Argumentation infrage gestellt: „Im Grunde bist du nach ein paar Wochen auf Tour müde? Stockholm ist fast komplett ausverkauft – warum kannst du dir die Reise also nicht leisten?“, schreibt ein User.

Berlin-Info

Für Berlin gibt Morrissey jedoch Entwarnung. Der Auftritt am Freitag (27. Juni) soll stattfinden. In seinem Statement heißt es: „Der Wagen rollt weiter nach Berlin. Mit Gottes Gnade werden wir alle zusammenkommen. Ich liebe euch alle mit dem, was von meinem verdammten Herzen noch übrig ist.“