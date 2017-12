Morrissey schwingt mit den Hüften in neuem Video zu „Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage“

Morrissey hat ein neues Video zum Song „Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage“ aus seinem aktuellen Album LOW IN HIGH SCHOOL veröffentlicht.

Zu sehen kriegen wir einen hüftschwingenden Morrissey, der in einer 50er/60er-Jahre-TV-Studio-Kulisse sein neues Lied vorträgt, während seine Backing-Band – uniform in babyblaue Satinhemden gekleidet – dazu mehr oder weniger synchron tanzt.

Seht Euch das vom Regisseur Robert Hales gedrehte Video hier an:

Wie es uns gefallen hat, als Morrissey kürzlich in Berlin „up on the stage“ war, könnt Ihr hier nachlesen:

Und sein umstrittenes SPIEGEL-Interview und dessen Folgen wollen wir Euch natürlich auch nicht verschweigen.