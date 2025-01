Sparks: Gibt es bald Neues zu vermelden?

Das Duo scheint der Welt etwas sagen zu wollen. Nur was?

2023 gab es von Sparks noch die Platte THE GIRL IS CRYING IN HER LATTE, danach wurde es ruhiger um das Art-Pop-Duo. Bis jetzt. Am Montag, den 27. Januar, teilten Ron und Russell Mael auf X und Instagram ein wütendes Cartoon-Gesicht auf hellblauem Untergrund und änderten sogleich auch ihr Profilbild in die Fratze in Knallrot um. Handelt es sich hier etwa schon um Artwork für ein neues Album?

„Wir sehen uns 2025!“

An Silvester meldeten sich die Brüder ebenfalls auf X schlicht mit dem Statement: „Wir sehen uns 2025!“

Die Aussage legte auch nahe, dass sie in den kommenden Monaten auch mit neuer Musik glänzen wollen würden. Konkrete Infos gibt es hierzu aber nicht. Lediglich die Cartoon-Aktion lässt darauf hindeuten.

Seht hier ihren aktuellen Social-Beitrag, der die Gerüchteküche anheizt:

Ansonsten meldeten sich die Geschwister via Instagram zu den Bränden in Los Angeles – schließlich stammen sie auch daher und begannen ihre Karriere in Pacific Palisades.

Der L.A.-Post:

Labelwechsel schon mal erledigt

Im Oktober 2024 verkündeten Sparks zudem, dass sie für ihre nächste Platte zu Transgressive Records wechseln würden. Eine Plattform für ihre Songs haben sie somit in jedem Fall.

Sparks stehen für Geschäftigkeit: Seit ihrem 1971er Debüt haben sie 25 Studioalben veröffentlicht.