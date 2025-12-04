Travis Kelce packt aus: Nie Streit mit Taylor Swift gehabt

NFL-Star Travis Kelce überrascht im Podcast mit George Clooney: In zweieinhalb Jahren mit Taylor Swift gab es keinen einzigen Streit. Was steckt hinter der Harmonie?

Der NFL-Star Travis Kelce und Popsängerin Taylor Swift sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar und ständig in aller Munde. Nun spricht Kelce offen im eigenen Podcast über das Streitverhalten zwischen ihm und seiner Partnerin.

Kelce gibt private Einblicke

Der Kansas-City-Chiefs-Tight-End veröffentlicht regelmäßig gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jason Kelce einen eigenen Podcast. Die neueste Ausgabe von „The Heights“ erschien am 3. Dezember. In dieser war Hollywood-Schauspieler George Clooney zu Gast, der mit Kelce über ihre jeweiligen Beziehungen sprach. Laut dem Sportler gibt es zwischen ihm und Swift offenbar keinen Ärger im Paradies – zu Streits komme es wohl nicht.

„Nicht einmal!“

Clooney erzählte im Podcast, dass er während zehn Jahren Beziehung mit seiner Ehefrau Amal Clooney nicht einen einzigen Streit hatte. George und Amal Clooney sind seit 2014 verheiratet und haben zwei Kinder zusammen. Im Anschluss fragte Clooney Travis Kelce, wie es zwischen ihm und seiner Verlobten Taylor Swift laufe und ob es jemals Stress in deren Beziehung gebe. Kelce verneinte: „Ich bin noch nie in einen Streit geraten“, fügte der NFL-Spieler stolz hinzu: „Nicht einmal!“

Kelce und die 14-fache Grammy-Gewinnerin sind seit 2023 in einer Beziehung. Im August 2025 verkündete das Paar die Verlobung. Seitdem laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit auf Hochtouren.

Clooney über seine Sicht auf Beziehungen

Im weiteren Verlauf der Podcastfolge spricht Clooney mit den Kelce-Brüdern über seine Sicht auf Beziehungen und Streits. „Niemand von uns wird diesen gewinnen, also warum überhaupt starten?“ Außerdem meinte Clooney: „Ich bin 64 Jahre alt. Worum soll ich mich überhaupt streiten?“ Kelce hörte dem Schauspieler gespannt zu und erwiderte: „Ich schreibe mir alles auf.“

Kelce und Swift steuern auf ihr drittes Weihnachten zu

Die Sängerin und der NFL-Star werden dieses Jahr ihr drittes Weihnachten zusammen verbringen. Das Jahr 2025 war durchaus erfolgreich für das Paar. Swift veröffentlichte ihr zwölftes Studioalbum „Life of a Showgirl“ und brach damit Rekorde. Das Album war das meistverkaufte aller Zeiten in der ersten Veröffentlichungswoche und hielt sich sieben Wochen auf Nummer eins der Billboard Charts. Auch in einer Folge des Podcasts ihres Verlobten war sie dabei. Diese wurde im Anschluss von Apple als eine der besten Podcast-Episoden des Jahres gelistet. „Sie ist einfach magisch“, ließ Kelce dazu verlauten.