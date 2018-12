Vorab ein Grußwort aus unserer Printredaktion:

Manche werden sich erinnern: Lennon/McCartney (bei Bedarf wenden) waren ein duftes Songwriterteam. Jedoch: Ist es nicht krass tricky, zu zweit ein Lied zu schreiben? Wie zuverlässig wird ein „Ob- la-di“ tatsächlich mit einem „Ob-la-da“ beantwortet? Ist es nicht viel öfter so: Der eine geht gerade auf Dur steil, aber der Zweite mollt so rum? Oder drückt wieder auf diesen verfluchten Handclaps-Button!

Wir vom ME sind dem Koop-Modus in der Kreativarbeit gegenüber so ein bisschen misstrauisch geworden. Denn wir haben uns für zwei Megastorys selbst in Zweier-Teams aufgeteilt: Annett Scheffel und Julia Lorenz porträtierten die teils gasförmige Supergroup Big Red Machine inklusive umfassender Betrachtung des einzigartigen „People Festivals“ in Berlin. Und Laura Aha und Oliver Götz versuchten in der Kneipendiskussion mit vier türkischstämmigen Musikern mit vereinten Kräften das dreibeinige Skillsmonster Fragen-Moderieren-Mitdiskutieren gebändigt zu bekommen.

Heute wissen wir: Alles bis zum Verfassen des Artikels selbst macht(e) zu zweit viel mehr Spaß. Der Rest ist ’ne Qual! Aber Gott sei Dank muss Sie das als Leser gar nicht groß interessieren. Sie lesen das alles einfach so weg und trällern die besten Stellen noch ein bisschen vor sich hin. Doch seien auch Sie gewarnt: Kaufen Sie sich den Musikexpress niemals im Team! Das geht nur so lange gut, bis Sie mit zwei Köpfen und vier Händen vor dem Journal sitzen und entscheiden müssen, in welche Richtung geblättert werden soll. Wir bitten Sie inständig: Kaufen Sie besser immer zwei Exemplare!

Der Musikexpress 10/2018 – die Themen im Überblick.

ME-Helden: Aretha Franklin

Vor wenigen Monaten erst wählten wir Aretha Franklin zur besten Sängerin aller Zeiten, zur zweitbesten Stimme überhaupt: nach Freddie Mercury. Am 16. August erlag die „Queen of Soul“ einer langjährigen Krebserkrankung, es war kein überraschender Tod – und doch schmerzt der Gedanke daran, dass uns diese Künstlerin verlassen hat. Aretha Franklin besaß für die (nicht nur) schwarze Kultur der USA eine Bedeutung, die kaum hoch genug eingeschätzt werden kann – und wurde von einer jungen Generation wiederentdeckt, als R’n’B eigentlich kein großes Thema war. Deshalb widmen wir die Titelgeschichte und gleichzeitig Folge 88 unserer Serie „ME-Helden“.

Diskussionsrunde mit Ebow, Eko, Chefket und Aydo

Die Debatte um Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat einmal mehr gezeigt: Viele Menschen in Deutschland scheinen ein Problem mit ihren türkischstämmigen Mitbürgern zu haben – und die haben offenkundig eines mit Diskriminierung. Wir haben mit Ebow, Chefket, Eko Fresh und Aydo Abay – vier Musikern mit türkischen Eltern – über dieses scheinbar endlose Dilemma diskutiert.

P E O P L E, eine Utopie made by Justin Vernon und Aaron Dessner

Es ist eines der größten Experimente der aktuellen Popmusik: Mit einem ungewöhnlichen Festival und einer Internet-Plattform wollen Justin Vernon (Bon Iver) und Aaron Dessner (The National) den Künstlern die Macht über ihre Musik zurückgeben und die Möglichkeit, in immer neuen Konstellationen zusammenzuspielen. Sie rütteln damit an der Urfrage der Popindustrie: Wer profitiert eigentlich von der Musik?

Wild Campen mit Wild Nothing

Wild Nothing hat einen Lieblingsbeatle: Paul McCartney. Wild Nothing mag kross gegrillte Wassermelone. Wild Nothing spricht beim Wildpinkeln mit Fröschen. All das hätten wir nie erfahren, wären wir mit ihm nicht beim nächtlichen Wild Camping am Brandenburger Bernsteinsee abgestürzt.

Außerdem im Heft:

Selbstauslöser: Neneh Cherry

Themeninterview über Glauben: Conor O’Brien (Villagers)

Tunng

Blind Date: Wandl

Kolumne: Schnipo Schranke

Anna Calvi

Christine and the Queens

Hausbesuch bei Thomas Fehlmann

ME-Gespräch: Tony Visconti

Idles

The Blaze und Olafur Arnalds

