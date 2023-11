MUSIKEXPRESS präsentiert: Dillon live in Hamburg 2024

Am 22. März 2024 wird Dillon in der Altonaer Christianskirche auftreten.

Die Wahlberlinerin Dillon ist uns schon seit über einer Dekade ein wohlklingender Begriff in der Musikwelt. 2011 erschien ihr Debütalbum THIS SILENCE KILLS. Es folgten zwei weitere Alben, KIND im Jahr 2017, eine Liveplatte sowie, 2019, eine EP namens WHEN BREATHING FEELS LIKE DROWNING. Mit 6ABOTAGE ist 2022 ihre vierte Platte erschienen.

Zu dem Werk schrieb ME-Autorin Nina Töllner: „Dillon erzählt auf 6ABOTAGE von Trauma, Flucht und destruktiver Liebe. Aber ein bisschen Booty Shake darf auch sein.“ Und nun bringt die Pianistin und Singer-Songwriterin, die mit bürgerlichem Namen Dominique Dillon de Byington heißt, diesen Soundmix erneut 2024 live auf die Bühne – präsentiert vom Musikexpress.

Für eine Solo-Show wird Dillon am 22. März 2024 im Rahmen der „Pop Seasons“ in der Hamburger Christianskirche vorstellig werden.

MUSIKEXPRESS präsentiert: Dillon live 2024

22.03.2024 Hamburg, Altonaer Christianskirche

Tickets

Tickets können ab 41,25 Euro erworben werden. Die Karten und weitere Infos zur Show im März gibt es hier.