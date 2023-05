MUSIKEXPRESS präsentiert: Lottery Winners live in Deutschland

Die englische Band kommt für drei Shows im November nach Berlin, Hamburg und Köln.

Die Lottery Winners gehen auf „This Is How It Feels“-Tour und treten an drei Terminen in Deutschland auf. Die Indie-Pop-Band aus Greater Manchester, England, ist am 9. November in Hamburg im „headCRASH“, am 10. November im Berliner Prachtwerk und am 14. November in Köln im Blue Shell.

Auf Twitter schreiben sie: „Wir sind wie elektrisiert und freuen uns, unsere größte Tournee in Europa und Großbritannien noch in diesem Jahr anzukündigen! Der Ticketverkauf beginnt am Donnerstag, 1. Juni, um 10 Uhr. Zu welchem Konzert kommt ihr?“

Lottery Winners in Deutschland: Termine im Überblick

09.11.2023 Hamburg, headCRASH

10.11.2023 Berlin, Prachtwerk

14.11.2023 Köln, Blue Shell

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Mehr über die Lottery Winners

Die Band wurde 2008 von Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd und Joe Singleton gegründet. Die Gruppe hat bereits fünf Studioalben, das erste erschien im Jahr 2011 (THE ART OF COMMUNICATION), das aktuellste am 28. April diesen Jahres: ANXIETY REPLACEMENT THERAPY. Für diese Platte haben die Lottery Winners mit Shaun Ryder, Frank Turner und Boy George zusammengearbeitet. Auch finden sich drei Spoken-Word-Einlagen darauf, die von dem Schauspieler Stephen Fry vorgetragen werden.