MUSIKEXPRESS präsentiert: Mallorca Live Festival 2022

Foto: Xavi Torrent. All rights reserved.

Das Städtchen Calvià wird nach zweijähriger pandemiebedingter Pause in diesem Sommer wieder zum Schauplatz für das Mallorca Live Festival. Genreübergreifend treten hier neben den Headlinern Christina Aguilera, Muse, Supergrass, Franz Ferdinand, C. Tangana, Milky Chance, Justice, Metronomy und The Blessed Madonna auch lokale Künstler*innen vor 76.000 Fans auf.

Das Festival findet im Aquapark Antiguo statt. Dieser befindet sich in Strandnähe und bietet den Teilnehmer*innen den Blick auf die mallorquinischen Berge. Die Besucher*innen erwartet eine „bunte Mischung aus Indie, Rock, Elektronik und Hip Hop“.

Im Jahr 2016 fand das Festival erstmalig statt und hätte sich seither „wegen des hochkarätigen und gleichzeitig genreübergreifenden Line Ups und der zudem wirklich schönen Lage, zu einem äußerst beliebten und angesehenen Festival gemausert“. Zuletzt hatten unter anderem Nina Kraviz, Primal Scream, The Prodigy, The Vaccines oder Two Door Cinema Club die Bühne auf den Balearen gerockt.

Unterstützt wird das Mallorca Live Festival sowohl von staatlichen als auch von privaten Institutionen. Tickets gibt es bereits auf der Website, die Preise beginnen bei 59 Euro.

Die offizielle Playlist zum Festival findet ihr hier:

Calvià, Mallorca, 24. – 26. Juni 2022