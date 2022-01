„Curious“: Franz Ferdinand veröffentlichen eine neue Single

Mit HITS TO THE HEAD veröffentlichen Franz Ferdinand eine Kompilation ihrer größten Hits. Das Album erscheint am 11. März 2022 und wird zwanzig Titel enthalten. Neben altbekannten Liedern der Indierock-Band werden auch zwei neue Songs zu hören sein: „Billy Goodbye“ und die neue Single „Curious“.

„Curious“ handelt von junger Liebe, aber auch von der aufreibenden Frage, ob die eigenen Gefühle erwidert werden. Oder, in den Worten des Sängers Alex Kapranos: „Es ist ist wie ein Meet-Cute auf der ersten Seite [eines Theaterstücks], wenn die Spannung auf einer dunklen Bühne steigt, dann, in dem Moment als unsere Schicksale aufeinander treffen, frage ich mich: Möchtest du auch noch bei mir bleiben, nachdem du mich erobert hast? Ich sehne mich nach der Zukunft. Haben wir eine gemeinsame? Ich bin gespannt“.

„Das war die Idee hinter dem Songtext – ein bisschen wie das Gegenteil von dem Moment, in dem man stirbt, und das gesamte Leben an einem vorbei zieht“, ergänzt der Sänger. „Hier sieht man den Verlauf der Beziehung schon in dem Moment voraus, in dem man sich verliebt“.

Zur Veröffentlichung des neuen Songs erscheint auch ein Video, inklusive einer Tanzeinlage von Franz Ferdinand. Dazu erzählt Kapranos: „[Das Lied] ist eine Tanznummer, daran dachten wir, als wir uns ein Video überlegten. [Dann fragten wir uns] wieso tanzen wir nicht auch in dem Video?“.

Franz Ferdinand präsentieren ihre neue Single „Curious“:

Franz Ferdinand aus Glasgow gehörten Mitte der Nuller Jahre neben Bloc Party, Maximo Park und The Libertines zur Speerspitze neuer britischer Indierock-Musik. Ihr Debüt FRANZ FERDINAND erschien 2004, es folgten vier weitere Alben. Das aktuelle, ALWAYS ASCENDING, erschien 2018.