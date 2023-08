MUSIKEXPRESS präsentiert: Slowdive live im Januar 2024

Für vier Konzerte kommen die Engländer:innen nach Deutschland. Hier gibt's alle Infos.

Slowdive treten im Januar 2024 mit vier Terminen in Deutschland auf: in Köln, Hamburg, Berlin und München. MUSIKEXPRESS präsentiert. Der Vorverkauf startet am 6. September um 11.00 Uhr über „bta“.

Musikexpress präsentiert: Slowdive

18.01.2024 Köln, Live Music Hall

20.01.2024 Hamburg, Grosse Freiheit 36

25.01.2024 Berlin, Columbiahalle

29.01.2024 München, Muffathalle

Am 1. September veröffentlicht die britische Shoegaze-Band zudem ihr neues, fünftes Album EVERYTHING IS ALIVE. Am Mittwoch (30. August) ist vorab noch die Single „alife“ herausgebracht worden. Diese folgt auf die vorherigen Single-Veröffentlichungen „kisses“, „skin in the game“ und „the slab“.

„Alife“ hier anhören:

Mehr über Slowdive

Slowdives aktuelle Platte ist das fünfte Album der Gruppe mit acht Songs:

„Shanty“ „Prayer remembered“ „Alife“ „Andalucia plays“ „Kisses“ „Skin in the game“ „Chained to a cloud“ „The slab“

Das vorhergehende Album, SLOWDIVE, stammt aus dem Jahr 2017: Damals unterschrieb die Gruppe (bestehend aus Neil Halstead, Rachel Goswell, Nick Chaplin, Christian Savill sowie Simon Scott) einen Vertrag beim Label Dead Oceans und veröffentlichte nach 22 Jahren die erste Single daraus, „Star Roving“.