Luke Mockridge kommt zu Sat.1 zurück

Luke Mockridge kommt mit seinem Bühnenprogramm „A Way Back to Luckyland“ noch im Dezember zurück zu Sat.1. Ursprünglich hatte der Sender Ende Oktober angekündigt, dass keine weiteren Projekte mit dem Comedian geplant seien.

Kommendes Jahr soll Mockridge außerdem in der Show „Die besten Comedians Deutschlands“ auftreten.

Vergangenen Donnerstag kündigte Sat.1 Mockridges TV-Auftritt für Freitag um 20:15 Uhr an:

Kurzfristige Programmänderung.

SAT.1 zeigt „A Way Back to Luckyland“, das aktuelle Programm von Luke Mockridge, am Freitag, 9. Dezember, in der PrimeTime. „A Way Back To #Luckyland“ ist die erfolgreichste ComedyTour des Jahres 2022.

— SAT.1 (@sat1) December 1, 2022