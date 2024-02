Machine Gun Kelly überrascht mit riesigem Black-Out-Tattoo

Fast sein gesamter Oberkörper ist jetzt schwarz – bis auf die Outlines eines Kreuzes.

Dass Machine Gun Kelly (mit bürgerlichem Namen Colson Baker) ein großer Fan von Tattoos ist, überrascht wohl niemanden mehr. Nahezu am ganzen Körper hat er mittlerweile Tätowierungen. Einige schienen dem Musiker aber wohl nicht mehr zu gefallen, sodass er sie durch ein riesengroßes, sogenanntes Black-Out ersetzt hat. Ein Großteil seiner Brust und Arme ist jetzt komplett schwarz.

Kaum etwas der alten Designs zu erkennen

Auf Instagram präsentiert der Verlobte von Megan Fox seine neue Körperkunst und schreibt dazu, dass er diesen Schritt „nur für spirituelle Zwecke“ gegangen wäre. Das Bild zeigt Machine Gun Kelly oberkörperfrei ohne seine gewohnt bunten Tattoos. Diese sind jetzt von den Handgelenken und Armen über seinen Nacken bis unter die Brust fast gänzlich von schwarzer Tinte überdeckt. Nur einige Streifen an Unter- und Oberarmen sowie ein großes Kreuz an seinem Oberkörper hat er frei gelassen, an denen seine alten Designs noch durchblitzen.

Instagram-Post von MGK:

Das Black-Out ist die Arbeit des US-amerikanischen Tattoo-Artists Roxx, der auf derartige Arbeiten spezialisiert ist. Auch er teilt ein Foto des Ergebnisses und zeigt sich trotz seiner Expertise beeindruckt von MGKs Tattoo: „Kunst mit @machinegunkelly gemacht. Habe nie einen härteren Typen getroffen“, schreibt er zu seinem Beitrag. Der Rapper kommentiert dazu: „Danke für die Freude und den Schmerz.“

Instagram-Beitrag von Roxx:

Liebe geht unter die Haut?

Tätowierungen sind etwas, das Machine Gun Kelly unter anderem auch mit seiner Partnerin, der Schauspielerin Megan Fox, verbindet – 2022 haben die beiden sich sogar je eine Voodoo-Puppe als Couple-Tattoo auf die Finger stechen lassen. Ebenfalls wird vermutet, dass sie sich einen Schriftzug unter ihrem Schlüsselbein für ihren Liebsten stechen ließ. Dort liest man nämlich „el pistolero“, was im Englischen „Gunman“ heißt und eine Anspielung auf seinen Künstlernamen sein könnte.