Machine Gun Kelly verteidigt seine Rasierklingen-Gitarre

Machine Gun Kelly schließt eine vollständige Erklärung des kontroversen Designs aus.

Machine Gun Kelly hat sich zu seiner rasierklingenförmigen Gitarre, die im Netz auch für Spott gesorgt hat, geäußert. Während eines Auftritts sagte er, das Design sei „eine Ode an ‚Tickets To My Downfall‘, an eine Zeile aus ‚Title Track‘“. Er meint folgenden mehrfach wiederholten Vers aus dem 2020 veröffentlichten Song: „I use a razor to take off the edge, jump off the ledge“ – an anderer Stelle wird keine Klinge erwähnt. Ferner, so fügte Machine Gun Kelly hinzu, spiele das Instrument auf seine Zwanziger an, „auf all die verrückten Zeiten, die ich hatte“.

Machine Gun Kelly on his signature Schecter guitar Razor Blade: „It’s kind of an ode to Tickets To My Downfall, the line on title track and also an ode to my 20s and all the crazy times that I had“ shop 🪒: https://t.co/spz2qxhnLX https://t.co/lfOXNM5c1i pic.twitter.com/ytKo05VKLL — julia 🍤 (@mgkmagic) January 8, 2024

Machine Gun Kelly möchte Kunst nicht erklären

Eine wirkliche Erklärung blieb er allerdings schuldig – und das wird wohl auch so bleiben. Auf X schrieb der Musiker: „Ich werde meine Kunst niemals erklären, weil wahre Kunst kontrovers ist und Interpretationsspielraum lässt.“ Fest steht für ihn: „Die meisten von euch interpretieren sie allerdings konstant falsch. Und dann schieben sie ihre falsche Version davon, was sie denken, was meine Kunst ist, auf mich. Letztendlich bin ich traurig darüber, wie Leute mich wahrnehmen.“

i’ll never explain my art, because true art is conversational and always up for interpretation, but i will say, most of you constantly interpret it wrong. and then blame me for your version of what you think my art is. ultimately im sad at how people perceive me in general. peace — blonde don (@machinegunkelly) January 10, 2024

Das umstrittene Instrument ist Teil einer erst kürzlich gelaunchten Zusammenarbeit mit dem Gitarrenhersteller Schecter. Neben einer normalen sowie einer pinken Gitarre, die der auf dem Cover des Albums TICKETS TO MY DOWNFALL (2020) ähnelt, vertreibt er eine, deren Korpus die Form einer Rasierklinge hat. Nicht nur Fans lasen darin eine Verherrlichung selbstverletzenden Verhaltens.