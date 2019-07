„Kosmos Chemnitz – Wir bleiben mehr“: So bunt war das Festival gegen Fremdenhass

View this post on Instagram

#wirbleibenmehr Als im letzten Jahr Rechtspopulisten und rechte Gruppierungen den tragischen Tod eines jungen Mannes für Ihre Zwecke ausnutzen wollten, stellten sich Chemnitzer*innen und Menschen aus der ganzen Republik mit einem klaren und starken Zeichen dem entgegen, um ein eindeutiges Statement für Demokratie und gegen Rassismus und Diskriminierung zu setzen. So traurig der Anlass von #wirsindmehr auch war, so war der 03. September 2018 aber eben auch ein Moment einer couragierten Zivilgesellschaft mit aufrichtiger Haltung und Solidarität. Dass Rassismus und Diskriminierung nicht mit nur einem Konzert gebannt werden können, sondern ein kontinuierlicher, auf ebenjener Zivilgesellschaft fußender Einsatz erforderlich ist, stand und steht außer Frage. Gerade heute ist diese Problematik aktueller denn je zuvor, denn rechter Populismus reicht weit hinein bis in bürgerliche Lager und die Parlamente. Dabei zeigt jüngst der Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke, wie gefährlich es ist, rechtspopulistischem Denken Zugeständnisse zu machen. Doch auch etwas anderes haben die letzten Monate gezeigt: Die Zivilgesellschaft ist bereit, aufzustehen und sich zu engagieren. Bewegungen wie #wannwennnichtjetzt, #unteilbar und eben auch #wirbleibenmehr finden mehr und mehr Zuspruch. Immer mehr Menschen sprechen sich offen dafür aus, dass es in keiner Art und Weise zu akzeptieren ist, wenn Menschen ausgegrenzt, beleidigt, diskriminiert oder angegriffen werden und fordern einen umfassenden demokratischen Dialog über die Frage, wie wir als Gesellschaft gemeinsam leben wollen ein. In Chemnitz soll dieser Dialog am 04. Juli bei Kosmos Chemnitz – #wirbleibenmehr fortgeführt werden, wo nebem einem vielfältigen Kulturprogramm auch Workshops und Diskussionsveranstaltungen angeboten werden. Ein Tag der Demokratie mit einer klaren Botschaft und eine Einladung für zukünftiges Engagement und für eine demokratische Zivilgesellschaft. Kommt nach Chemnitz. Mischt Euch ein. Engagiert Euch. Es lohnt sich! Kosmos Chemnitz – #wirbleibenmehr