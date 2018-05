Nach „Solo“: Der nächste „Star Wars“-Film wird sich um Boba Fett drehen

In diesen Tagen startet mit „Solo: A Star Wars Story“ der zweite Spin-off-Film zu „Star Wars“ in den Kinos, am Dezember 2019 folgt dann mit Episode IX das Ende der Trilogie um Rey und Kylo Ren, dessen letzter Einsatz in „The Last Jedi“ die Fangemeinschaft gespalten hat. Doch Disney plant noch viele weitere Geschichten, die sich um neue oder bekannte Figuren aus dem „Star Wars“-Kosmos drehen.

Unter der Hand wird laut Insider schon längst ein Film über Obi-Wan Kenobi vorbereitet, der angeblich 2020 in den Kinos erscheinen soll. Dazu soll „Solo“ irgendwann Fortsetzungen bekommen und sowohl die „Game of Thrones“-Produzenten als auch Rian Johnson (Regisseur von „The Last Jedi“) schreiben an einer neuen Trilogie. Es kommt also sehr viel „Star Wars“ auf die Zuschauer zu, die Überdosis ist jetzt schon zu befürchten.

Kaum Dialog und trotzdem Kult

Auch interessant Inklusive „Solo: A Star Wars Story“: Alle „Star Wars“-Filme im Ranking Laut dem „Hollywood Reporter“ wurde James Mangold von Lucasfilm und Disney angeheuert. Der Regisseur von „Walk the Line“ und „Logan“ soll einen Film über den „Star Wars“-Kopfgeldjäger Boba Fett schreiben und drehen, ein Startdatum sei aber noch nicht konkret benannt. Boba Fett zählt zu den beliebtesten Figuren aus dem Kosmos der Filmreihe, dabei hatte er in „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ kaum Screentime, immer einen Helm auf und sehr wenige Zeilen. Die Fans lieben die Figur trotzdem, die Rüstung der Figur ist mittlerweile ikonisch.

Vor drei Jahren hat Disney beinahe schon einen Film über Boba Fett angekündigt. Josh Trank („Chronicle“) sollte Regie führen, das Logo des Films sollte auf einer Convention präsentiert werden. Nur kurze Zeit vor der Verkündung wurde das Projekt allerdings abgeblasen und auf später verschoben.