Nach Staffel 12 ist Schluss: „The Big Bang Theory“ wird für immer eingestellt

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Bei ProSieben wird diese Nachricht für Panikattacken in der Programmdirektion sorgen: Nach 12 Staffeln wird die Sitcom „The Big Bang Theory“ eingestellt, die seit Jahren gefühlt rund um die Uhr bei dem Sender läuft. Die Show um einen Haufen Nerds, die seit Jahren mit popkulturellen Referenzen ein Millionenpublikum anzieht, wird am 24. September 2018 in den USA in die letzte Runde gehen.

„The Big Bang Theory“ läuft seit 2007, die Hauptdarsteller Jim Parsons, Kaley Cuoco und Johnny Galecki sind mittlerweile Superstars, die ihre Beliebtheit in Millionen umgemünzt haben. Immer mal wieder stockten Vertragsverhandlungen, weil die von den Darstellern geforderten Summen pro Episode weiter ansteigen und zu Differenzen mit dem Sender CBS führten.

“We are forever grateful to our fans for their support of The #BigBangTheory during the past twelve seasons…“ pic.twitter.com/OWIHsICi6e — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 22. August 2018

Produzent Chuck Lorre, der auch „Two and a Half Men“ erdachte (leicht zu erkennen am Sexismus in beiden Serien) und betreute, verspricht ein „episches und kreatives Ende“. Am Mittwoch teilte Lorre das Aus für „The Big Bang Theory“ mit und bedankte sich dabei für die Treue und Hingabe der Fans. Als Trostpflaster für die Zuschauer hat der Sender ja mittlerweile schon „Young Sheldon“ an den Start gebracht. In dem Spin-off wird die Vergangenheit der talentierten Hauptfigur Sheldon Cooper beleuchtet.

Der Ausstrahlungstermin der 12. und letzten Staffel in Deutschland steht noch nicht fest.