„The Big Bang Theory“-Darstellerin Kate Micucci ist wieder krebsfrei

In einem TikTok-Video erklärte die Schauspielerin, den Lungenkrebs besiegt zu haben.

Kate Micucci erklärte, wieder krebsfrei zu sein, nachdem sie Anfang des Monats ihre Lungenkrebsdiagnose bekannt machte.

„Ich habe großartige Neuigkeiten, nämlich dass ich krebsfrei bin!“

Auf TikTok teilte die Schauspielerin ein neues Update zu ihrer gesundheitlichen Verfassung. In dem Video erläuterte Micucci, dass ihr nun die ärztlichen Berichte vorliegen, die zeigen würden, dass die Lungenkrebs-OP erfolgreich war.

„Die Operation letzte Woche ist großartig verlaufen. Die Befunde kamen bei mir an und sie zeigen, das alles funktioniert hat. Ich muss keine weitere Behandlung machen. Also ein großes Dankeschön an alle meine Ärzte und Krankenschwestern und alle, die sich wirklich toll um mich gekümmert haben“, hieß es von ihr in dem Clip.

Erst am 09. Dezember teilte die 43-Jährige auf der Plattform ihren Follower:innen die Diagnose mit, wie auch die Info, dass sie sich derzeit im Krankenhaus von einer Operation erholen würde. Darüber hinaus schilderte Micucci, dass die Krebserkrankung überraschend kam, da sie beispielsweise noch nie geraucht hätte. Abschließend fügte Micucci hinzu: „Aber ich schätze, so etwas kommt vor, und die beste Nachricht ist, dass sie es früh erkannt haben, sie haben es rausgeholt – mir geht es gut.“

Micucci wurde durch ihre Rolle als Lucy in der US-Serie „The Big Bang Theory“ bekannt. Zudem war sie ebenfalls und Shows wie „Scrubs“, „How I Met Your Mother“ und „Malcolm Mittendrin“ zu sehen.