Nach THE NOW NOW – schon wieder ein neues Gorillaz-Album im Anmarsch

Die Gorillaz sind dieser Tage, Wochen und Monate ganz schön fleißig. Frontmann Damon Albarn hat bestätigt, dass er schon Songs für ein weiteres neues Album geschrieben habe. Sollte „irgendwer interessiert“ sein und er zudem Zeit fände, würde er sich gerne der Aufnahme dieser Platte widmen, so Albarn.

Dies erzählte er in einem „Radio FM4“-Podcast:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=NIhrB7BWKwo Video can’t be loaded: Interview with Damon Albarn / Gorillaz – Radio FM4 podcast (https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=NIhrB7BWKwo)

Damon Albarn ist nicht nur Sänger der Gorillaz, sondern auch Kopf von Blur und des Projekts The Good, The Bad & The Queen. Letzteren will sich Albarn, wie er im Podcast erzählt, bald ebenfalls verstärkt widmen.

Nach „HUMANZ“ kam „THE NOW NOW“

Auch interessant Gorillaz brechen Roskilde-Konzert ab, weil ihr Rapper von der Bühne fällt Erst im Juni dieses Jahres erschien mit THE NOW NOW das sechste Studio-Album der Gorillaz. Unsere Rezension findet Ihr hier. Das Vorgänger -Album HUMANZ erschien im April 2017 – nach siebenjähriger Pause.

Mit den neuen Songs waren die Gorillaz diesen Sommer auf diversen Festivals unterwegs, Im Video zur Vorabsingle „Humility“ spielte Jack Black mit.

https://www.youtube.com/watch?v=E5yFcdPAGv0 Video can’t be loaded: Gorillaz – Humility (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=E5yFcdPAGv0)