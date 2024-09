SOPHIE: Google erinnert am Geburtstag an Musikerin

Am 17. September 2024 wäre SOPHIE 38 Jahre geworden.

Wer gerade auf Google geht, sieht da SOPHIE in das Logo implementiert. Wer auf das Gesicht der Sängerin, Produzentin und DJ klickt, gelangt zu einem 55-sekündigen Animationsclip, der sich ganz um SOPHIE dreht.

Eine Verneigung vor der Kunst

Der Grund für die Ehrung am 17. September – an diesem Tag wäre sie 38 Jahre geworden. Doch die in Glasgow geborene Künstlerin verstarb am 30. Januar 2021 nach einem Unfall bei einer Kletter-Tour in Athen. „Sie war getreu ihrer Spiritualität in die Höhe geklettert, um den Vollmond zu sehen, und rutschte versehentlich aus und fiel“, hieß es in dem vom Plattenlabel Transgressive veröffentlichten Statement zum Tod von Sophie Xeon, wie ihr ganzer Name lautete.

Weltweit erfolgreich mit Madonna

Ihre ersten Songs veröffentlichte SOPHIE auf SoundCloud, im Oktober 2013 brachte sie mit „Nothing More to Say“ ihre erste Single auf den Markt, nachdem sie sich zuvor bereits als DJ einen Namen gemacht hatte. Als Musikproduzentin wurde sich nach Arbeiten für GFOTY schlagartig einem großen Publikum bekannt, als sie 2015 das Stück „Bitch I’m Madonna“ für Madonna produzierte. Im selben Jahr brachte sie ihr Debütalbum PRODUCT auf den Markt. Danach veredelte Sophie Xeon auch Songs von Charli XCX.

Erst im Jahr 2017 trat SOPHIE auch als Musikerin in ihrem Werk auf. Ihre ein Jahr später erschienene zweite Platte OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES wurde für einen Grammy in der Kategorie „Bestes Dance/Electronic-Album“ nominiert.