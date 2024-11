Re-Release zum 40. Jubiläum des Debüts der NDW-Titanen.

Zwar ist Nena in Pandemiezeiten wegen Aufstachelung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen etwas in Ungnade gefallen, doch ihre Verdienste um die hiesige Popkultur bleiben ihr unbenommen. Die Wiederveröffentlichung des Debüts von 1983 führt uns erneut vor Ohren, mit welch befreiender Power Nena damals auf den Plan trat. Dass Blicke zu keinerlei Gedanken fähig sind („Deine Blicke ärgern mich / Denken immer nur an dich“), dass sich die Konstruktion „Alles, was ich an dir mag / Ich mein’ das so wie ich es sag“ nie auflöst – geschenkt.

Pop muss catchy sein, Emotionen transportieren. Das haben Nena nicht nur mit „Nur geträumt“ geschafft, nebenbei haben sie auch noch das hier- zulande so tief verankerte Streben nach Präzision und Klarheit relativiert und somit erfolgreich ein angelsächsisches Pop-Verständnis importiert. Außerdem demonstrieren die „99 Luftballons“, dass sie auch zu um die Ecke gedachten Lyrics fähig waren. Die Neuauflage runden unveröffentlichte Mitschnitte der ’84er-Tour und Raritäten wie die internationalen Versionen von „Nur geträumt“, „Just A Dream“ und „Amour Candide“ ab.

