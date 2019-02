Netflix beerdigt sein größtes Serienprojekt

Popkolumne, Folge 7

Avril Lavigne ist Kanadas Antwort auf die Vogelgrippe – dazu Lemmy, Weezer und Oasis-Häme: Die Popwoche auf einen Blick

Linus Volkmann präsentiert in seiner Popkolumne die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Clips, welche Filme lohnen sich – und was war sonst noch so los? Hier Folge 7. Mit Weezer, Lemmy und dem Goldenen Handschuh. Dazu tauchen die mächtigen Oasis bei den verhassten Klassikern auf. Was soll denn das schon wieder!