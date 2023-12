Netflix gibt erstmalig Streamingzahlen bekannt

Aus den aktuellen Daten geht hervor: „The Night Agent“ ist derzeitig der meistgesehene Titel.

Netflix hat einen Schritt in Richtung Transparenz unternommen und erstmals Daten zum Erfolg von Tausenden von Filmen und Serien im ersten Halbjahr (Januar bis Juni) 2023 offengelegt. Diese Informationen sollen nun alle sechs Monate veröffentlicht werden. Zuvor hatte der Streamingdienst konkrete Zahlen zurückgehalten, um Konkurrent:innen nicht umfänglich mit Daten zu versorgen.

Transparenter in die Zukunft

Im Gegensatz zum traditionellen Fernsehen, das über Jahrzehnte ein (vermeintlich) transparentes System von Zuschauer:innenquoten entwickelt hat, waren Streaminganbieter in Bezug auf den Erfolg ihres Programms oft verschwiegen. Netflix hat in den vergangenen zwei Jahren zumindest eine Liste der beliebtesten Titel des Jahres veröffentlicht. Laut dem Co-Chef der Plattform, Ted Sarandos, war das Geheimhalten in den Anfangsjahren eine strategische Entscheidung, um keine Informationen an Wettbewerber:innen weiterzugeben. Allerdings führte dies teilweise zu Misstrauen in der Branche – diesem wollen sie nun entgegenwirken, erklärte er laut „Spiegel“ in einer Telefonkonferenz.

„Ab heute veröffentlichen wir ‚What We Watched: A Netflix Engagement Report‘ zweimal im Jahr. Dabei handelt es sich um einen umfassenden Bericht darüber, was die Menschen über einen Zeitraum von sechs Monaten gesehen haben, einschließlich: Die Anzahl der angesehenen Stunden für jeden Titel – Original- und lizenzierte Titel – für über 50.000 Stunden,

das Premierendatum für jede Netflix-Fernsehserie oder jeden Film und ob ein Titel weltweit verfügbar war“, gibt Netflix auf der eigenen Website bekannt.

„What We Watched: A Netflix Engagement Report“ als Video:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Night Agent“ und „Ginny & Georgia“ führen die Liste an

Aus dem Bericht, den Netflix als Excel-Datei zum Download bereitgestellt hat, geht hervor, dass die erste Staffel der Serie „The Night Agent“ der meistgesehene Titel im ersten Halbjahr 2023 war, mit insgesamt 812,1 Millionen Stunden. Auf Platz zwei kommt die zweite Staffel „Ginny & Georgia“ mit 665,1 Millionen Stunden, dicht gefolgt von der ersten Staffel der koreanischen Dramaserie „The Glory“ mit 622,8 Millionen Stunden.

Die gesamte Liste umfasst mehr als 18.000 Titel. Dabei wird betont, dass die Zahlen eine Orientierung bieten, aber auch relativiert werden müssen, da Serien unterschiedliche Laufzeiten haben und Filme grundsätzlich kürzer sind.

Netflix schreibt abschließend zur Veröffentlichung der Zahlen auf der Website: „Beim Lesen des Berichts ist es wichtig, sich daran zu erinnern: Erfolg auf Netflix hat viele Gesichter und wird nicht allein durch die Anzahl der angesehenen Stunden bestimmt. Es gibt enorm erfolgreiche Filme und Serien, die sowohl weniger als auch mehr Stunden gesehen wurden. Es kommt darauf an, ob ein Film oder eine Serie sein Publikum begeistert – und wie groß dieses Publikum im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit des Titels ist. Für einen Vergleich zwischen den Titeln verwenden Sie am besten unsere wöchentlichen Top-10- und Beliebteste-Listen, die Laufzeiten und Premierentermine berücksichtigen.“