Neue Netflix-Doku zeigt, wie weibliche MCs HipHop geprägt haben

Netflix zelebriert 50 Jahre HipHop mit bald erscheinender Doku über weibliche Rap-Pionierinnen

Weibliche Rapperinnen sind heute nicht mehr aus der HipHop-Kultur wegzudenken und dominieren weltweit auch die Charts. Nun veröffentlicht Netflix eine vierteilige Dokumentation, die die Geschichte des Genres aus der weiblichen Perspektive erzählt und Frauen der Szene würdigen soll. Die Dokumentation „Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop“ soll am 9. August auf Netflix erscheinen.

Von HipHop-Pionierinnen zu heutigen Rap-Queens

Pünktlich zum 50. Geburtstag von HipHop, veröffentlicht Netflix eine Dokumentation, die in vier Teilen sowohl die Geschichte als auch die heutige Repräsentation des Genres darstellen möchte. Dazu werden unter anderem Interviews mit Rap-Legenden wie Queen Latifah oder Roxanne Shante zu sehen sein, die über die anfänglichen Hindernisse für weibliche MCs in der Szene und die Veränderungen seitdem sprechen werden.

„Nichts von alledem war einfach. Wir haben eine Menge durchgemacht. Wir sind wieder aufgestanden und werden auch weiterhin aufstehen.“

Dabei soll ebenfalls der Rolle Schwarzer Frauen gehuldigt werden, die es trotz Hindernissen geschafft haben HipHop zu dominieren und revolutionieren. Um dies zu unterstreichen, werden neben Rap-Ikonen auch heutige Rap-Superstars wie Saweetie oder Latto in „Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop“ zu Wort kommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dies ist nicht das erste Mal, dass Netflix Dokumentationen über die Geschichte des HipHops produziert. Bereits im Jahr 2016 veröffentlichte die Plattform die Doku-Serie „Hip-Hop Evolution“, die die Entwicklung des Genres von den 1970er bis in die 2000er-Jahre nachzeichnet.