Neu auf Netflix: Das sind die Highlights im Januar 2018

Im Dezember wurde Netflix dafür von Zuschauern und Kritikern verlacht, dass der Event-Film „Bright“ ein 100-Millionen-Dollar teures Debakel wurde. Dafür überzeugte allerdings die erste deutsche Netflix-Serie „Dark“ sowie die Dokumentation „Wermut“, in der es um LSD-Experimente der CIA geht. Zum Auftakt des Jahres 2018 wird (endlich) „Star Trek: Discovery“ fortgesetzt, dazu gibt es neue Folgen der cleversten Serie der Welt.

Hier sind die Netflix-Highlights im Januar 2018:

Serien

„Star Trek: Discovery“, wöchentlich ab dem 8. Januar: Nach den ersten acht Episoden der neuen „Star Trek“-Serie war im Herbst erst einmal Schluss, die Fans warten seitdem auf die Auflösung eines fiesen Cliffhangers. Die Vorgeschichte zu Kirk und Spock kam bei Neueinsteigern und Franchise-Veteranen gut an, vor allem die Spezialeffekte machten „Discovery“ zu einem Event auf Kino-Niveau. Ab Januar werden die zweiten acht Folgen der ersten Staffel gesendet.

„The People vs O. J. Simpson“, ab dem 6. Januar: Es hat leider sehr lange gedauert, bis diese Real-Crime-Doku auf Netflix landet. Nun dürfen sich aber auch deutsche Zuschauer den Kopf über den berühmten Kriminalfall zerbrechen. Simpson ist ein ehemaliger NFL-Superstar, Werbemillionär, dazu ein umstrittenes Idol vieler schwarzer US-Bürger. Dann aber wurde ihm zweifacher Mord vorgeworfen, das Idol landete vor Gericht. Der Fall wird in dieser spektakulären Nacherzählung aufgearbeitet.

„Rick and Morty“, Staffel 3 ab dem 23. Januar: Ist diese Comic-Serie die klügste Show des aktuellen Jahrzehnts? Die Antwort lautet eindeutig „ja“! In der dritten Staffel perfektionieren die Produzenten der ruppigen und gleichzeitig smarten Serie ihr Erfolgsrezept, verpacken wendungsreiche Plots in viel Humor liefern kleiner Meisterwerke in 20-Minuten-Form. Die Episode „The Ricklantis Mixup“, die sich etwas von den „normalen“ Abenteuern des Wissenschaftlers Rick und seinem Enkel Morty abkoppelt, hat eines der besten Serien-Drehbücher aller Zeiten.

„Black Mirror“, Staffel 4 ab dem 28. Dezember: Sechs neue Folgen der Kurzfilmsammlung starteten bereits zum Ende des Jahres 2017, sind aber immer noch ganz frisch. Die Tech-Dystopien zerlegen in der aktuellen Staffel den Mythos „Star Trek“, dazu konnte Jodie Foster als Gast-Regisseurin gewonnen werden. Mehr zur aktuellen Staffel findet Ihr hier.

Filme

„Der Maschinist“, ab dem 1. Januar: Der Film, der Christian Bale zum Indie-Liebling machte, bevor er dann als Batman zum Superstar wurde. Er spielt einen Fabrikarbeiter, der an Schlaflosigkeit leidet und aussieht wie ein KZ-Inhaftierter. Bale nahe für die Rolle etliche Kilos, avancierte dadurch zum absoluten Extremschauspieler. „Der Maschinist“ ist Body-Horror und Psychothriller zugleich.

„Erschütternde Wahrheit“, ab dem 18. Januar: Der bisher letzte wirklich gute Film mit Will Smith markiert zugleich auch seinen Absturz in die Belanglosigkeit. „Erschütternde Wahrheit“ aus dem Jahr 2015 hat nämlich kaum jemanden in die Kinos gelockt, Smiths Leistung als Arzt, der Gesundheitsrisiken in der NFL aufdeckt und einen Skandal auslöst, wurde also kaum beachtet. Gut, dass man den Film nun auf Netflix nachholen kann.

„The Jungle Book“, ab dem 18. Januar: Nein, diesen Film wollte vor dem Kinostart niemand mögen. Immerhin ist ein Remake des Kult-Trickfilms von Disney quasi Majestätsbeleidigung. Das Problem: Diese mit unfassbar guten Effekten gedrehte Neuauflage der Geschichte von Mogli ist schlichtweg sehr gutes Kino, das man einfach respektieren muss. Zwar etwas gruseliger und weniger kindgerecht als das Original, dafür aber umwerfend schön.