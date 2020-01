Neu bei Netflix: Die besten Serien und Filme im Februar 2020

Das wird Dich auch interessieren





Permanent ändert Netflix das Programm für seine Kunden: Filme und Serien verlassen regelmäßig die Mediathek, dafür sollen neue Titel für Abwechslung sorgen. Pünktlich zu Beginn eines jeden Monats veröffentlicht der Streamingdienst eine lange Liste mit mehr oder weniger bekannten Neuerscheinungen, die man dummerweise (oder glücklicherweise) durch den Algorithmus nicht immer zu sehen bekommt.

Im Februar 2020 gibt es jede Menge Klassiker von Studio Ghibli und die fünfte und vorletzte „Better Call Saul“-Staffel zu sehen. Viel Spaß!

Hier sind die wichtigsten Netflix-Neuheiten im Februar 2020

Serien:

Der Apotheker (Staffel 1)

5. Februar 2020

In der Doku-Serie will ein Pharmazeut aus dem US-Bundesstaat Louisiana quasi im Alleingang etwas gegen die Opioidkrise unternehmen. Denn nachdem sein Sohn gestorben ist, gibt es für ihn nur noch eines: Er will das korrupte System rund um Schmerzmittel in Amerika für alle Augen sichtbar machen.

Narcos: Mexico (Staffel 2)

13. Februar 2020

Wie steht es um die Karriere des Drogenbarons Felix Gallardo (Diego Luna)? Nachdem sich Staffel 1 den Beginn des ersten Drogenimperium Mexikos in den 1980er-Jahren vornahm, erfahren wir in den neuen Folgen u.a. mehr von dem bisher recht mysteriösen Erzähler aus dem Off (Scoot McNairy) – dem DEA-Agenten, der unbedingt den Kartellen den Garaus machen will.

Die Telefonistinnen (Staffel 5)

14. Februar 2020

Die finale Staffel der 2017 gestarteten Serie wird in zwei Teile aufgesplittet. In diesen erste neuen Episoden befinden wir uns mitten im Bürgerkrieg. Als wäre das nicht alles irre genug, muss Lidia (Blanca Suárez) auch noch zurück nach Spanien, um dort ihre Tochter wiederzufinden.

Better Call Saul (Staffel 5)

24. Februar 2020, wöchentliche Folgen

Die netten Zeiten sind jetzt so richtig vorbei. Von nun an ist Saul Goodman (Bob Odenkirk) rücksichtsloser denn je. Ein schlechtes Gewissen scheint er gar nicht mehr zu besitzen. Diese Entwicklung wird sicher spannend zu beobachten. Mit der fünften Staffel knüpfen wir außerdem schon fast an die Ereignisse von „Breaking Bad“ an. Jetzt bestätigt: Nach der sechsten Staffel von „Better Call Saul“ ist dann aber Schluss.

I Am Not Okay With This (Staffel 1)

26. Februar 2020

Sophia Lillis spielt Sydney – ein Mädchen in der Sinnkrise. Wir schauen ihr dabei zu, wie sie ihren Weg in der High School findet, ihre eigene Sexualität entdeckt und dazu auch noch ein paar heftige Superkräfte. Das Drama-Format basiert auf Charles Forsmans Graphic Novel, der auch schon für „The End of the Fucking World“ verantwortlich war.

Filme:

Studio Ghibli: Das Schloss zum Himmel (1986)

1. Februar 2020

Netflix hat sich die Rechte an 21 Klassikern vom Studio Ghibli gesichert. In verschiedensten Sprachfassungen und mit Untertiteln werden Anfang Februar auch noch die folgenden Titel abrufbar sein: „Kikis kleiner Lieferservice“ (1989), „Tränen der Erinnerung – Only Yesterday“ (1991), „Flüstern des Meeres – Ocean Waves“ (1993), „Die Chroniken von Erdsee“ (2006). Anime-Fans können sich auf weitere Releases zum Beginn von März und April 2020 freuen.

Hell or High Water (2016)

3. Februar 2020

Sagen wir’s, wie es nun mal ist: Toby (Chris Pine) und sein Bruder Tanner (Ben Foster) rauben Banken aus. Nicht aus Spaß an der Freude, sondern um die Kredite für ihre Farm bezahlen zu können. Doch bei ihrem Texas-Roadtrip mit Knarren sind ihnen der Ranger Marcus Hamilton (Jeff Bridges) und sein gemobbter Kollege Alberto (Gil Birmingham) immer dicht auf den Fersen.

Fences (2016)

3. Februar 2020

Eigentlich könnte Troy Maxson als Baseballer ein Wahnsinnsstar sein. Doch aufgrund seiner Hautfarbe hat er so seine Schwierigkeiten dabei, die Karriereleiter weiter hochzuklettern. Im Pittsburgh der 50er kämpft er nun um das Überleben seiner Familie (u.a. Viola Davis). Denzel Washington übernahm neben der Hauptrolle auch die Regie des Dramas.

Horse Girl (2019)

7. Februar 2020

Wer sich unter dem Titel „Horse Girl“ ein romantisches Feel-Good-Movie über eine pferdeliebende, sympathische junge Frau vorstellt, liegt bei dieser Netflix-Produktion ganz, ganz falsch. Außenseiterin Sarah (Alison Brie) wird nämlich langsam aber sicher irre – und da kann es schon mal vorkommen, dass sie Steinwände zerkratzt oder sich selbst am Telefon bedroht.

To All The Boys P.S. I Still Love You (2019)

12. Februar 2020

2018 war „To All The Boys I’ve Loved Before“ einer der am häufigsten mehrfach geschauten Inhalte bei Netflix. Dass es da einen Nachfolger zur Teenie-Romanze geben müsste, versteht sich von selbst. Worum es darin geht? Nachdem die von Lara Jean (Lana Condor) heimlich geschriebenen Liebesbriefe aus Versehen in die Hände der tatsächlich gemeinten Jungs geraten sind, gab es einiges an Chaos zu beseitigen für sie – und so richtig ist das auch noch nicht vorbei. Obwohl sie mit Peter (Noah Centineo) zusammen ist, will sich nun ein anderer Schwarm von ihr (Jordan Fisher) in den Vordergrund drängen.

Isi & Ossi (2019)

14. Februar 2020

Weil das bisher mit den deutschen Netflix Original-Serien recht gut geklappt hat, kommt jetzt auch ein erstes Film-Original. „Isi & Ossi“ nimmt das Humorlevel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ auf und erzählt vom Zusammentreffen von der reichen Isi (Lisa Vicari), die am liebsten kocht, und dem Pleite-Boxer Ossi (Dennis Mojen).

Ocean’s Eight (2018)

25. Februar 2020

Die Tage der Männerbande sind gezählt. Jetzt machen die frisch aus dem Gefängnis entlassene Debbie Ocean (Sandra Bullock) und ihre Crew (Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna, Sarah Paulson und Awkwafina) die Gegend unsicher. Ganz konkret haben sie es auf fette Diamanten bei der New Yorker Met Gala abgesehen.

All die verdammt perfekten Tage (2019)

28. Februar 2020

Wie macht man weiter, wenn da keine Lust mehr auf den nächsten Tag vorhanden ist? Elle Fanning und Justice Smith spielen zwei Teenager, die genau an so einem Punkt in ihrem Leben sind. Doch als sie sich einander nähern, können sie so neuen Elan gewinnen.