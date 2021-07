Neues Album in den Startlöchern: Nas ist „Zurück im Geschäft“

Veröffentlicht wird es über „Mass Appeal Records“, eine Tracklist gibt es bisher allerdings noch nicht.

Nas startete seine Karriere in den frühen Neunzigern, sein Album ILLMATIC gilt bis heute als Meilenstein der Hip-Hop-Szene. Im Juli feierte der New Yorker Rapper das 25-jährige Jubiläum seines zweiten Studioalbums IT WAS WRITTEN, das 1996 veröffentlicht wurde.