Nach dem Erfolg von Staffel 1: Endlich ist „Never Forget: der 90er-Podcast“ mit Staffel 2 zurück!

Die Städte waren (noch aus den Tagen vor Corona) mit Werbebannern für trashige 90s-Revival-Partys zuplakatiert. Courtney Barnett, Ilgen-Nur und Dream Wife wiederbelebten den Indie-Rock der 90er, Jorja Smith recycelte den R’n’B von damals und DIIV starren auf ihre Schuhe like it’s 1991. Kurz: Die 90er waren schon im Sommer 2020 wieder da. Diesem Phänomen gingen zwei in den 90ern sozialisierte ME-Redakteure in einem neuen Podcast nach. In „Never Forget“ erinnerten Fabian Soethof und Stephan Rehm Rozanes an die Musik der nicht immer guten alten 90er. Pro Folge luden sie sich Zeitzeug*innen und Expert*innen ein: Kulturjournalist und Buchautor Joachim Hentschel („Zu geil für diese Welt“) etwa erklärte das 90s-Revival. Viva-Legende Nilz Bokelberg nahm uns mit nach Seattle (und Köln) und erzählte vom Grunge. Der Songwriter des erfolgreichsten deutschen Alternative-Rock-Songs, „Narcotic“, Wolfgang Schrödl von Liquido, berichtete über die hiesige Indie-Szene der Dekade. Judith Hildebrandt aka T-Seven von Mr. President klärte uns endlich darüber auf, was ein „Coco Jamboo“ eigentlich ist. Und Jazzy von Tic Tac Toe verkündete, dass das letzte Kapitel ihrer legendären Girlgroup noch nicht geschrieben sei. Was wir damals nur leise ahnten: Gleiches würden wir bald auch über „Never Forget“ sagen…

Über Staffel 1 schrieb zum Beispiel „Übermedien“: „Ein Podcast, der sich auf die Musikgeschichte der 90er fokussiert, auf den niemand gewartet hat, der nicht eine Antwort auf die drängenden Fragen unserer Zeit gibt, schierer Eskapismus – zum Glück!“ Und: „Das sind wirklich sehr sympathische Gespräche, unverkrampft, unverstellt, mit ehrlichem Interesse und mit Expertise. Man kann beim besten Willen nicht sagen, dass man hier nichts lernt.“

Eine ausführlichere Übersicht über die 15 Folgen der ersten Staffel von „Never Forget: der 90er-Podcast“ findet Ihr hier.

Vier Jahre später und damit nur geringfügig kürzer als die Auszeit von Oasis ist es endlich so weit: Staffel 2 geht am 12. September 2024 an den Start! Geplant sind 12 neuen Folgen, von denen im Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils eine erscheinen soll. Diesmal soll es pro Folge nicht um ein Genre gehen, sondern, in Listenform, um bestimmte Phänomene und Beobachtungen. Und damit um damalige Comebacks, denkwürdige Festivals, Soundtracks, Cameo-Auftritte bei den Simpsons, Musikfernsehen und so weiter. Manchmal auch mit Gästen!

„Never Forget – der 90er-Podcast“, jetzt wieder (und immer noch) auf allen einschlägigen Portalen verfügbar. WIIICKEEED!

„Never Forget“ auf Instagram: https://www.instagram.com/neverforgetpodcast/

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer lieber lesen will als hören: Am 6. September ist von Rehm Rozanes und Soethof zudem das Buch „Back for Good: Warum uns die Musik der 90er nicht loslässt“ im Reclam-Verlag erschienen.

„Never Forget: der 90er-Podcast“

Idee, Konzept, Redaktion, Moderation: Stephan Rehm Rozanes und Fabian Soethof

Produktion und Schnitt: Marlon Grunert (Staffel 1), Fabian Soethof (Staffel 2)

Jingle: Simon Frontzek

Herausgeber: Mediahouse Berlin GmbH

Kontakt und Werbeanfragen

Fabian Soethof

Journalist, Autor & Podcast Co-Host

fabian at newkidandtheblog.de

Jan Linnemann

Brand Manager Digital

jan.linnemann at mediahouse-berlin.de

Über die Podcast-Hosts

Stephan Rehm Rozanes und Fabian Soethof sind Kinder der 90er. Sie wuchsen mit Bravo, MTV, Viva und Schulhof-Tipps auf, machten ihr Hobby zum Beruf und arbeiteten gemeinsam als Redakteure beim Musikexpress. 2020 erfanden und moderierten sie die erste Staffel von „Never Forget: der 90er-Podcast“.

Fabian Soethof, Jahrgang 1981, ist Journalist, Autor und Kolumnist. Er wuchs am Niederrhein zwischen Großraum- und Rock-Dorfdisco auf, studierte in Duisburg und Berlin (Kulturjournalismus) und lebt als Vater von zwei Kindern in Berlin. Von 2013 bis 2023 arbeitete er als Online-Redaktionsleiter beim Musikexpress. Seit 2014 bloggt er unter newkidandtheblog.de. Im März 2022 erschien sein erstes Buch „Väter können das auch!“.

Stephan Rehm Rozanes, geb. 1980, ist Mitglied der Chefredaktion des Musikexpress. Von 2013 bis 2020 moderierte er die Late-Night-Sendung „In die Nacht“ auf Puls, dem Jugendsender des Bayrischen Rundfunks. Sein Politikstudium hat er mit geringen Gagen als DJ in Indieclubs finanziert. Er ist Autor der Bücher „Die Ärzte. 100 Seiten“ und „The Show Must Go On. Queen – Die Bandbiographie“, beide erschienen im Reclam-Verlag.

Stephans und Fabians gemeinsames Buch „Back For Good: Warum die Musik der 90er uns nicht loslässt“ erschien am 6. September 2024 ebenfalls im Reclam-Verlag.

Den Podcast jetzt abonnieren

Spotify Apple Podcasts Deezer