Willkommen in den Neunzigern: „Never Forget – der 90er-Podcast“ ist da!

Das wird Dich auch interessieren





Die Städte sind (noch aus den Tagen vor Corona) mit Werbebannern für trashige 90s-Revival-Partys zuplakatiert. Courtney Barnett, Ilgen-Nur und Dream Wife wiederbeleben den Indie-Rock der 90er, Jorja Smith recycelt den R’n’B von damals und DIIV starren auf ihre Schuhe like it’s 1991. Kurz: Die 90er sind wieder da. Diesem Phänomen gehen zwei in den 90ern sozialisierte ME-Redakteure in einem neuen Podcast nach. In „Never Forget“ erinnern sie an die Musik der nicht immer guten alten 90er, an zu Recht und zu Unrecht vergessene Helden.

Damit ihr Podcast keine nostalgische Nabelschau von Ü-30-Nerds wird, laden sie sich pro Folge Zeitzeug*innen und Expert*innen ein: Zum Auftakt erklärt Kulturjournalist und Buchautor Joachim Hentschel („Zu geil für diese Welt“) das 90s-Revival. Die weiteren Folgen beleuchten je ein das Jahrzehnt prägendes Genre. So führt uns Viva-Legende Nilz Bokelberg nach Seattle (und Köln) und erzählt vom Grunge. Der Songwriter des erfolgreichsten deutschen Alternative-Rock-Songs, „Narcotic“, Wolfgang Schrödl von Liquido, berichtet über die hiesige Indie-Szene der Dekade. Und Judith Hildebrandt aka T-Seven von Mr. President klärt uns endlich darüber auf, was ein „Coco Jamboo“ eigentlich ist. „Never Forget – der 90er-Podcast“, ab jetzt auf allen einschlägigen Portalen verfügbar. WIIICKEEED!

„Folge 1: Willkommen in den Neunzigern feat. Joachim Hentschel“ hier im Stream hören:

From 11/9 to 9/11: Auf der ersten Station unserer Zeitreise erklärt Kulturjournalist und Buchautor Joachim Hentschel („Zu geil für diese Welt“) das 90s-Revival. Was hat dieses Jahrzehnt so herausragend gemacht und wie wirkt es auf unsere Gegenwart ein? Dazu analysieren wir die zehn meistverkauften Songs des Jahrzehnts in Deutschland und helfen einander gegenseitig vorm Ertrinken in Erinnerungen.

„Zu geil für diese Welt“ von Joachim Hentschel auf Amazon.de bestellen

Playlist zu Folge 1:

„Folge 2: Alternative Rock feat. Wolfgang Schrödl (Liquido)“ hier im Stream hören:

Die 90er waren das Jahrzehnt, in dem der Underground zum Mainstream wurde. Wir küren die zehn Songs, die die damals geliebte wie verhasste Compilationreihe „Crossing All Over“ überlebt haben. Dazu begrüßen wir im Studio den Songwriter des erfolgreichsten deutschen Alternative-Rock-Songs, „Narcotic“: Wolfgang Schrödl von Liquido berichtet über die hiesige Indie-Szene der Dekade.

Playlist zu Folge 2:

Anfragen, Feedback, Kritik, Autogrammkartenwünsche? Schickt eine E-Mail an neverforget@musikexpress.de.

Idee, Redaktion und Moderation: Fabian Soethof und Stephan Rehm Rozanes

Produktion: Marlon Grunert

Intro: „Sir“ Simon Frontzek

Fotos: Thomas Neukum