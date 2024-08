New Radicals: Comeback nach 25 Jahren – für Kamala Harris

Sie waren ein One-Hit-Wonder – aber eines, das auch gar nicht mehr sein wollte als ein One-Hit-Wonder: Die New Radicals. Nachdem ihr Song „You Get What You Give“, der Powerpop mit Jagger-ähnlichen Vocals verband, 1999 die Welt im Sturm eroberte, löste Bandchef Gregg Alexander die New Radicals auch gleich wieder auf. Danach arbeitete erfolgreich als Produzent und Komponist.

Nachdem Alexander seine Begeisterung für die Demokratische Partei schon 2021 demonstrierte, damals trat er mit Co-Musikern bei der Amtseinführung für Joe Biden auf, geht er nun einen Schritt weiter. Der 54-Jährige hat zwei neue Stücke veröffentlicht – eben die ersten seit seinem New-Radicals-Megahit und dem dazugehörigen 1998er-Album „Maybe You’ve Been Brainwashed Too“. Der Grund: Support für die neue Bewerberin der Demokraten, Kamala Harris. Diesen Beweggrund teilte Alexander in einem offenen Brief mit.

Zu hören sind nun seine eigene Version des Sophie-Ellis-Bextor-Evergreens „Murder on the Dancefloor” (den er seinerzeit co-komponierte), sowie den „Begin Again“-Song „Lost Stars”, 2014 von Adam Levine eingesungen und sogleich Oscar-nominiert. Streng genommen also keine neuen Lieder, aber doch nun zumindest in der Fassung ihres einstigen Erschaffers zu hören.

Den offenen Brief schrieb Gregg Alexander an Kamala Harris’ Ehemann Doug Emhoff – der hatte „You Get What You Give” schon als Einmarschmusik für diverse Kampagnen, unter anderem den DNC für Kamala Harris, verwendet.

„Die beiden Singles sind „ein musikalisches Geschenk an dich, Doug, und unsere anderen Fans“, um „die Sache der Demokratie voranzutreiben und alle Künstler zu ermutigen, zur Wahl zu gehen“, schrieb Alexander.

Emhoff sein ein „Familienmensch mit Gewissen, der sich um sein Land und seine Menschen kümmert“. Alexander äußerte sich außerdem begeistert über Harris‘ Kampagne gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump.

Über „Murder on the Dancefloor“ schreibt der Musiker: „Viele wissen vielleicht nicht, dass ‚Murder On The Dancefloor‘ beinahe die New-Radicals-Debütsingle geworden wäre, dann aber als Sophie Ellis-Bextors unzüchtiger Hit debütierte, der weltweit zweimal in die Top 10 kam (in diesem Jahr durch die tanzende Nacktszene am Ende des oft leider ‚lebensnahen‘ Saltburn)“.

Gregg Alexander ist nicht der einzige Supporter von Kamala Harris, bei weitem nicht. Beyoncé Knowles und Neil Young gestatteten die Kampagnenverwendung ihrer Songs „Freedom“ beziehungsweise „Rockin‘ in the free World“. Beim DNC, der am gestrigen Donnerstag (22. August 2024) zu Ende ging, traten auch Stevie Wonder, John Legend und Sheila E. auf. Fehlt eigentlich nur noch Taylor Swift, die eine Wahlempfehlung abgeben sollte, oder?